Toscana, un intero borgo a 1 milione di euro: versi l’acconto e diventi proprietario di tutto | Svendute centinaia di case

È stato appena messo in vendita un intero paese: si trova a pochi km da Pisa e il suo fascino è incontrastato.

Ogni anno la Toscana attira decine di migliaia di visitatori provenienti da tutto il mondo. Del resto, si tratta di una delle regioni più note e paradisiache, ricca di storia, arte e con un paesaggio da cartolina. Per non parlare dei deliziosi manicaretti tipici della zona, che continuano a conquistare il cuore e il palato di coloro che hanno l’onore e l’onere di provarli.

Insomma, si tratta di una meta alquanto ambita, perfino dai vip, sia italiani che internazionali. Basti pensare all’ultimo Palio di Siena, uno degli eventi più storici e conosciuti del Bel Paese, che quest’anno ha attratto star come Madonna e Sting.

Nessuno dunque mette in dubbio il fascino di questa meravigliosa regione, dove sempre più persone decidono di trascorrere le proprie vacanze. Ancora meglio se ci fosse la possibilità di trasferircisi in modo permanente e addirittura possedere un intero villaggio. Questa almeno è l’offerta presente in un recente annuncio, che ha subito catturato l’attenzione del web.

Vendesi villaggio: un’offerta senza precedenti

Nel cuore della Toscana c’è un intero paese attualmente in vendita. È situato esattamente nella zona nord della regione, nella Ludigiana, e dista circa 40 minuti dalla Costa Apuana e dalle Cinque Terre. Insomma, una posizione di tutto rispetto.

Tuttavia, non tutto ciò che luccica è oro. Per comprare il borgo è necessario sborsare un milione di euro. Si tratta di una somma notevole, ma che alcuni potrebbero essere disposti a spendere. Dopotutto, si ha l’occasione di diventare proprietari di un territorio variegato, che permette di raggiungere in pochissimo tempo il mare o la montagna, dalle spiagge della Versilia ligura fino ad arrivare all’Appennino Tosco-Emiliano.

Una ristrutturazione da capogiro

Trattandosi di un paesino disabitato, il futuro proprietario dovrà eseguire una incredibile ristrutturazione affinché quest’area possa diventare nuovamente abitabile e frequentata dai toscani e dai turisti.

Secondo l’annuncio pubblicato, in questo pezza di terra, che vanta un’estensione di oltre 5.000 mq, potrebbero essere realizzate svariate strutture, tra cui hotel/B&B o ristoranti, un agriturismo e un rifugio termale. Chi è interessato all’offerta e desidera avere maggiori informazioni, può consultare direttamente il sito AZ Italian Properties.