CONAD: scontrino dimezzato se vai a quest’ora, in un anno risparmi 2.000€ | Offerta valida tutto l’anno, solo pensionati

Numerose catene di supermercati hanno iniziato a offrire delle iniziative irripetibili: sono tutte rivolte ai pensionati.

Sono sempre di più i progetti di portata nazionale rivolti agli anziani, che fanno parte di una delle categorie più fragili e spesso più bisognose di aiuti economici. Le suddette infatti sono spesso mirate a coprire i classici costi dovuti nell’arco del mese, dalle bollette alle spese mediche.

Questo permette loro di poter continuare ad avere una vita dignitosa, nonostante una pensione non particolarmente alta. Anche le catene di supermercati si sono mosse in merito, mettendo a disposizione delle iniziative davvero allettanti.

Grazie a queste particolari agevolazioni, i pensionati hanno la possibilità di risparmiare parecchi soldini acquistando cibo e bevande. Ovviamente ogni negozio ha deciso di realizzare una iniziativa personalizzata, come nel caso della Conad.

Una proposta impossibile da rifiutare

Pochi sanno che i maggiori supermercati presenti sul territorio nazionale propongono delle grandi opportunità di risparmio per gli anziani, così come per i disabili o i disoccupati. Per esempio, alcune realtà prevedono uno sconto del 10% sulla spesa, ma solo in determinati giorni della settimana.

Quest’ultimo rappresenta una delle proposte più diffuse considerato che la offrono diversi negozi, come Carrefour, per il quale è necessario essere over 60 e titolari della carta fedeltà. In questo caso si può usufruire dell sconto solo il mercoledì. Tra i supermercati che vi hanno aderito c’è anche Despar, ma stavolta i requisiti sono differenti. Il suddetto si può utilizzare dal lunedì al giovedì, solo se si sono superati i 65 e se si effettua una spesa minima di 40 euro. Poi troviamo Pewex (l’iniziativa è valida esclusivamente il martedì), e infine Coop e Pam (la situazione cambia in base al punto vendita). Invece Unes, oltre al 10%, prevede anche un cashback per gli over 60.

Altre agevolazioni previste per gli anziani, i disabili e i disoccupati

Alcune agevolazioni sono rivolte anche ad altre categorie di cittadini che si trovano in condizioni sfavorevoli, come i disabili e i disoccupati. È il caso di Pewex, che offre ogni giovedì uno sconto del 10% sia agli anziani che a coloro che in questo momento non hanno un impiego. Diversi supermercati invece hanno pensato di allestire un sistema di consegna a domicilio.

La Conad è uno di questi e ne possono usufruire tutti gli over 70 e gli individui che presentano un’invalidità minima del 60%. Anche Esselunga ha deciso di seguire una linea simile, riservando un costo di consegna ridotto alle persone con un’età superiore a 70 anni, mentre quest’ultima è gratuita per i disabili.