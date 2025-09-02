Orrore a Firenze, sale la conta delle vittime dei fulmini | Folgorato mentre riempiva la ciotola al cane: “Spero non abbia sofferto”

La tragedia, del tutto inaspettata, si è verificata nella mattinata di sabato. Per la vittima, un 65enne di Castelfiorentino, non c’è stato nulla da fare.

Nelle ultime settimane, la Toscana è stata teatro di una serie di violenti fenomeni atmosferici, con temporali improvvisi e scariche elettriche che hanno solcato i cieli in modo assolutamente imprevedibile, sia in termini di frequenza che di intensità.

Le allerte meteo, infatti, si sono susseguite, e con esse anche alcuni episodi drammatici.

L’ultimo, decisamente sconvolgente, si è consumato nella mattinata di sabato a Castelfiorentino, dove un fulmine ha spezzato la vita di un 65enne.

Una sequenza di eventi tanto assurda, quanto fatale.

L’incidente choc a Castelfiorentino

Era una mattinata apparentemente tranquilla e serena, quella di sabato 30 settembre. Sauro Bellini, di 65 anni, un pensionato originario del luogo ma residente a Pescia, si trovava nel giardino della casa di famiglia in via della Granocchiaia per dare da bere al suo cane da caccia, appena rientrato da una passeggiata.

Un gesto amorevole, quotidiano, semplice, ma che si è trasformato in tragedia nel giro di pochi istanti. Secondo la successiva ricostruzione dei Carabinieri, un fulmine avrebbe infatti colpito un albero nel terreno adiacente, sul cui tronco era fissato un filo metallico per stendere la biancheria. Una serie di circostanze, accadute peraltro a ciel sereno, che hanno portato alla repentina folgorazione dell’uomo: la scarica elettrica ha raggiunto la ciotola di metallo sorretta dall’uomo, facendola implodere e trasformandola in un conduttore letale. Bellini è stato colpito in pieno ed è caduto a terra; solo nel primo pomeriggio la badante della madre si è insospettita per la sua assenza e, durante una breve ricognizione esterna, ne ha finalmente scoperto il corpo esanime. Inutile il tempestivo intervento dei soccorsi: giunti sul posto, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Bellini. La Procura di Firenze ha poi disposto l’autopsia, in modo da confermare la dinamica dell’incidente.

Il racconto del testimone: un unico fulmine avrebbe provocato la tragedia

Secondo quanto riporta La Nazione, un testimone giunto sul luogo dell’incidente avrebbe riferito: “Abbiamo visto Sauro riverso a terra, immobile. Il marito della badante era in videochiamata con il 118, ci hanno chiesto di girarlo. Lo abbiamo fatto: purtroppo abbiamo capito che non respirava più, e che non si poteva fare più nulla per aiutarlo“.

L’uomo ha quindi precisato: “Non ci sono stati altri fulmini. Solo quello, terribile, che ha colpito il povero Sauro. Voglio solo sperare che non si sia accorto di nulla“.