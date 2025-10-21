Massa-Carrara, torna la paura: il maltempo rincara la dose, Persiani e Arrighi dispongono la chiusura delle scuole

Il torrente Carrione è tutt’ora a rischio esondazione: Francesco Persiani e Serena Arrighi diramano due annunci analoghi alla comunità.

Una nuova notte di piogge torrenziali ha trasformato il territorio di Massa-Carrara in un teatro di battaglia contro gli elementi. Dalle prime ore di lunedì 20 ottobre, infatti, l’intera Provincia è stata investita da una violenta perturbazione atlantica che ha scaricato oltre 140 millimetri di pioggia lungo la costa e oltre 200 millimetri nelle aree interne, provocando alcuni allagamenti, disagi e un crescente stato di allerta.

Non a caso, i primi cittadini di Massa e Carrara hanno recentemente diramato due distinti annunci, seppur dal medesimo contenuto, a beneficio della collettività.

Il protagonista – e osservato speciale – della giornata odierna sarà ancora una volta il torrente Carrione, il cui livello ha raggiunto nelle ultime ore soglie preoccupanti, specialmente nella zona di Avenza.

Le immagini diffuse sui social mostrano un corso d’acqua gonfio, impetuoso e a rischio esondazione, eventualità che ha comprensibilmente allarmato le famiglie che risiedono nelle immediate vicinanze. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Una situazione da tenere sotto controllo

Le condizioni meteorologiche a Massa-Carrara continuano a destare la preoccupazione degli esperti: il cielo resta plumbeo e carico d umidità, con precipitazioni continue e localmente intense.

I pluviometri indicano accumuli persino superiori ai 200 millimetri nelle ultime 24 ore, soprattutto nelle zone collinari e montane, un’eventualità che amplifica il rischio di nuovi smottamenti. Il terreno, infatti, è saturo d’acqua, una condizione che favorisce lo sviluppo di potenziali di frane, mentre le raffiche di vento fino ai 70 km/h hanno danneggiato alcuni tetti. Il livello del Carrione, infine, rimane oltre la soglia di guardia, e la Protezione Civile ha confermato l’allerta arancione per tutta la giornata.



Scuole chiuse a Massa e Carrara

Francesco Persiani negli scorsi minuti ha preannunciato l’arrivo di nuove perturbazioni a Massa, un fenomeno che si concentrerà prevalentemente sul litorale, e disposto la sospensione di tutte le attività didattiche, scelta che verrà ufficializzata a breve in un’apposita ordinanza.

Anche Serena Arrighi, Sindaco di Carrara, ha riferito alla cittadinanza: “A causa dell’intensa pioggia di questa notte abbiamo ritenuto opportuno chiudere le scuole per evitare che il traffico fosse congestionato negli orari di apertura e di chiusura. (…) Le squadre di Protezione Civile sono in giro con le idrovore per poter dare aiuto a chi ne ha bisogno. Le precipitazioni sono ancora in corso, per questo motivo chiediamo alla popolazione prudenza negli spostamenti. In ogni caso, vi terremo aggiornati rispetto a quelli che sono gli sviluppi della situazione“.