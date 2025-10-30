Equi Terme si prepara per un ponte di Ognissanti da brivido: torna la splendida iniziativa Halloween in grotta, ideale per famiglie e comitive

Altro che cimiteri, travestimenti e caccia aperta ai dolcetti: a Equi Terme Halloween diventa il pretesto per conoscere l’affascinante mondo delle grotte.

Sta per riaffacciarsi una delle feste più attese dell’anno: Halloween, la notte in cui – secondo la tradizione – il confine tra i vivi e i morti si assottiglia, una finestra temporale in cui convergono folklore, misticismo e festeggiamenti di massa.

In origine, nella giornata del 31 ottobre si celebrava in realtà l’antico Samhain, il capodanno celtico, anche se oggi questa ricorrenza ha assunto tinte più commerciali e pop, come dimostrano d’altronde le martellanti campagne di marketing che vi ruotano attorno.

Il mondo intero, infatti, sperimenta una sorta di Carnevale autunnale dalle sfumature dark: travestimenti paurosi, dolcetti, scherzetti, zucche, party da brivido e maratone di horror movies.

Una tendenza che ha gradualmente conquistato anche l’Italia, in bilico tra le pompose (ma spesso esilaranti) “americanate” e il desiderio ancestrale di comunicare ancora una volta con i propri amati defunti. Ma se molte città propongono feste all’aperto, mercatini e spettacoli in pubblica piazza, Equi Terme ha invece deciso di valorizzare uno dei suoi punti di maggior rilievo naturalistico: tra poche ore tornerà l’affascinante iniziativa Halloween in grotta.

Halloween in grotta: un brivido 100% naturale

Altro che zucche e ragnatele di plastica: a Equi Terme Halloween si festeggia sotto stalattiti millenarie. Nel weekend del 1 e 2 novembre, infatti, le grotte della città si trasformeranno in un regno sotterraneo aperto alle famiglie e alle comitive coraggiose, regalando loro un’avventura senza precedenti.

L’iniziativa, firmata da Cooperativa AlterEco e da Grotte di Equi Experience Park, estende le agevolazioni del “Mese delle famiglie” anche al Ponte di Ognissanti. La formula è semplice e irresistibile: per ogni adulto pagante, un bambino tra i 4 e i 10 anni potrà entrare gratis, una vera cuccagna per i nuclei più numerosi. Ogni piccolo esploratore, inoltre, riceverà un gadget tematico che gli permetterà di ricordare a lungo il suo Halloween tra rocce e anfratti al fianco di mamma e papà.

Orari e prenotazioni

La visite si svolgeranno nella grotta “Prometeo” con due turni giornalieri, fissati alle 10:30 e alle 14:30. La biglietteria resterà aperta dalle 9:30 alle 12:30, e dalle 14:30 alle 16:30, ma attenzione: la promozione degli ingressi gratuiti sarà attivabile solo prenotando di persona allo sportello, oppure via telefono, chiamando il numero 338 581 4482.

In alternativa, c’è anche la possibilità di prenotare tramite mail, all’indirizzo segreteria@lunigianasostenibile.it. Tutti i dettagli dell’iniziativa sono elencati nel sito grottediequi.it.