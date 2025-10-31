Meteo per il Ponte di Ognissanti a Massa-Carrara, un weekend da monitorare con attenzione: ecco cosa aspettarsi nelle prossime ore

Dal 1 al 3 novembre, il meteo in Provincia di Massa-Carrara sarà un mix di cieli coperti e nuovi rovesci, ma con l’inizio della settimana tornerà anche il sole.

Dopo la recente ondata di maltempo che ha coinvolto molte aree del territorio, resta alta l’allerta. Tuttavia, nelle prossime giornate non sono previsti eventi atmosferici particolarmente degni di nota, ma piuttosto un’alternanza di fenomeni tipici del periodo.

La giornata di sabato 1 novembre si aprirà infatti con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti, comprese tra i 14°C e i 19°C. La mattinata sarà asciutta e gradevole, ma già nel tardo pomeriggio si stima un aumento dell’umidità, con il rischio di piogge sparse, soprattutto nel corso della serata.

Il vento soffierà debole da sud-est, mentre l’umidità relativa arriverà a toccare punte del 99%, secondo MSN Weather. Un clima tutt’altro che rigido e proibitivo, ma che potrebbe minacciare gli eventi all’aperto.

Chi ha in programma escursioni o visite alle grotte di Equi, dunque, farebbe meglio ad pianificarle nel corso della mattinata.

Le previsioni per domenica 2 novembre

La giornata di domenica 2 novembre inizierà invece con pioggia battente e un clima più fresco, ventilato e instabile a causa di una perturbazione atlantica in transito, con precipitazioni intense e diffuse su tutta la Provincia.

MSN Weather stima la possibilità di accumuli fino a 25 millimetri e temperature in calo, che saranno comprese tra i 9°C e i 17°C. Il vento si intensificherà da sud, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h e l’arrivo di un ulteriore ciclone mediterraneo che renderà la giornata grigia e bagnata: se avete in programma spostamenti, meglio portare con sé impermeabile e ombrello. E anche per quanto riguarda le tradizionali visite al cimitero, vi consigliamo di anticiparle alla giornata di sabato 1 novembre o di slittarle al weekend successivo.

Lunedì 3 novembre: finalmente, il sole

Dopo il diluvio del weekend, lunedì 3 novembre segnerà l’inizio di una temporanea tregua. Si prevede infatti un netto miglioramento, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in innalzamento fino ai 20 °C.

Il vento si attenuerà, e l’umidità tornerà finalmente sotto il 40%, regalando ai residenti dell’area una giornata ideale per chiudere il ponte con una passeggiata o una gita fuoriporta… impegni di lavoro permettendo. Secondo il portale Meteo.it, l’alta pressione subtropicale tornerà a dominare il Mediterraneo, garantendo stabilità meteorologica almeno fino a metà settimana.