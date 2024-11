Per Ognissanti metti in tavola il tipico dolce della tradizione toscana: facilissimi da preparare in casa, questi panini deliziosi sono perfetti con il Vin Santo

Per la festività di Ognissanti metti in tavola questi dolci panini tipici. In Toscana non mancano mai.

Nonne, zie, mamme e mogli hanno già messo le mani in pasta. Infatti vogliono prendere per la gola i propri cari in occasione del 1 novembre e, per farlo, hanno pensato a come improntare il menù. Hanno deciso antipasto, primo, secondo ma poi, sul dolce, nessuna variazione.

Difatti stiamo parlando di una dolcezza che fa parte in modo indissolubile e da sempre della straordinaria tradizione culinaria toscana, ma possiamo provare a replicarla anche nella quiete della nostra cucina.

Di certo non ne resterà neppure uno, e chiunque assaggerà questo gustosissimo Pan dei Santi chiederà a gran voce la ricetta. Tra l’altro, non c’è nulla di complicato, per quel che concerne il procedimento..

Andiamo ora con la lista degli ingredienti necessari per la preparazione dei panini di Ognissanti: 400 g di farina 00, 60 g di zucchero, 100 g di uvetta, 50 g di gherigli di noce, 50 g di lievito di birra, 1 uovo, 1 cucchiaino di cannella, 1 cucchiaino di pepe, 1 pizzico di sale, la scorza di un 1 limone e, infine olio evo, possibilmente toscano q.b.

A Ognissanti in Toscana si preparano questi dolci panini

La prima cosa da fare è grattugiare la scorza del limone e metterla un attimo da parte. Adesso procediamo ad ammollare in una tazza, con acqua tiepida, l’uvetta, allo scopo di renderla più morbida. Trascorso qualche minuto, asciughiamola bene con un tovagliolo. Tritiamo i gherigli di noce e poniamoli in un pentolino sul fuoco con un filo d’olio. Preleviamoli appena saranno ben dorati.

Nel frattempo, a parte, su una spianatoia, disponiamo la farina, quindi versiamo poco alla volta il lievito di birra sciolto in un bicchiere di acqua tiepida. Iniziamo a incorporare senza fretta la farina con l’ausilio di un mestolo di legno. Aggiungiamo un pizzico di sale e impastiamo con cura, per poi aggiungere l’uvetta, ormai bene asciutta, e ancora noci, zucchero, pepe, cannella e scorza di limone.

La ricetta facile e squisita

Adesso amalgamiamo gli ingredienti con un cucchiaio di legno, fino a formare una sorta di palla uniforme, da mettere a riposare nella terrina coperta con un panno umido. Facciamola lievitare per tre ore. Passato il tempo ungiamo le mani con dell’olio e ricaviamo delle pagnottelle, da disporre su una teglia in precedenza ricoperta da un foglio di carta da forno, avendo la premura di distanziare i panini fra di loro.

Prendiamo l’uovo, separiamo il tuorlo dall’albume e poniamo il rosso in una ciotola, per poi spennellare la superficie dei panini. Facciamo cuocere in forno a 180° per mezz’ora. Et voilà, i panini per la festa di Ognissanti sono pronti. Il consiglio in più è quello di abbinarli a un buon bicchiere di vino, possibilmente toscano, o meglio ancora, Vin Santo.