“Se non avessi il problema del denaro…”: Luca Argentero gela i fan con una confessione sorprendente | Il mutuo per la casa ha condizionato la sua vita

La confessione di Luca Argentero stupisce i fan. L’attore ha problemi di denaro e deve lavorare per pagare il mutuo.

“Sono concentrato al 95 % sulla famiglia, e al restante cinque sul lavoro”, aveva detto appena qualche mese fa Luca Argentero a Vanity Fair.

Oggi sembra che le cose siano cambiate. A quanto pare, ora il lavoro invece assorba gran parte della sua vita.

Impegnato con “Ciao Marcello – Mastroianni, l’antidivo”, il docu-film dedicato al grande attore in occasione del centenario della sua nascita, Argentero sarà la voce narrante.

E a breve lo vedremo protagonista del thriller La coda del Diavolo, il nuovo film Sky. Per cui, oggi le sue parole non sembrano essere più veritiere. E infatti parla di lavorare per pagare il mutuo e assicurare così un tetto sulla testa alla bella moglie e ai figli. Scopriamo la sua confessione.

Luca Argentero ha problemi di denaro

Bello, bellissimo Luca Argentero. Sin dai suoi esordi al Grande Fratello nel 2003 si è capito subito il suo potenziale. E infatti, una volta uscito dalla casa più spiata d’Italia e dopo aver posato per il calendario sexy di Max nel 2005 ha iniziato la sua carriera di attore. Dapprima nella divertente fiction Carabinieri, e poi in importanti film e serie-tv.

Tantissimi sono i titoli che lo hanno visto recitare, per cui le sue parole sulla necessità di lavorare per pagare il mutuo hanno colpito nel segno. “Ma come, con una carriera come la sua ha problemi di denaro?”, si chiedono i fan.

Anche i famosi hanno problemi con il mutuo

Luca Argentero parla spesso della sua famiglia, che è composta dalla moglie Cristina Marino, che ha sposato nel 2021, e i due figli Nina Speranza (nata nel 2020), e Noè Roberto (nato nel 2023). Come riporta anche Il Mattino, l’attore ha raccontato al settimanale F: “Io e mia moglie Cristina ci godiamo i bambini. Non sappiamo che forma avrà il mondo quando saranno grandi, e un po’ di preoccupazione c’è. Ma siamo concentrati sul qui e ora, anche perché sono ancora piccoli: viviamo un periodo bello ma faticoso, forse vedremo la luce quando, a febbraio, Noè compirà due anni. Se lo chiedi a Cristina fa un gestaccio: il 99% della fatica è sua“.

Ma poi arriva la confessione inattesa sui problemi di denaro: “Sono padre al 95%, nel senso che non mi importa di nient’altro, è l’unico tempo che mi interessa. Il lavoro è uno strumento, una necessità: c’è il mutuo da pagare. Se non avessi il problema del denaro mi prenderei un anno sabbatico“. Ahi, ahi: anche ai belli e famosi tocca “sgobbare”!