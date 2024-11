Se ami le candele, questo è il tuo villaggio dei sogni: al tramonto si illumina come una fiaccola, e puoi visitare anche la Bottega degli Elfi | Le date per vivere la favola

Vuoi vivere la magia spettacolare che solo la luce di tante candele sa donare? Allora segnati queste date. Livorno ti aspetta.

Si ha voglia di distrarsi, di sognare e, perché no, tornare un poco bambini, anche se la giovinezza e la fanciullezza ci hanno abbandonati da un pezzo.

Tutto ciò sarà ancora più emozionante metterlo in atto non appena entreremo nel mese di dicembre. Non manca molto, e i primi ninnoli e prodotti alimentari di stampo natalizio ce lo stanno ricordando. Per non parlare delle colorate e profumatissime candele.

Le troveremo dalle fogge e fragranze non solo squisitamente natalizie. Esse sanno donare a ogni spazio della nostra casa un tocco di calore in più. Inoltre, potrebbero anche farci percepire una situazione più romantica col nostro partner. Sono anche molto rilassanti ed ecco perché tanti amano accenderle in bagno, quando si rilassano nella vasca.

Tuttavia, se vogliamo vivere sulla nostra pelle la magia di tante candele accese, non possiamo perderci quest’incredibile appuntamento. Parliamo di un autentico villaggio dei sogni, che però diventerà autentica realtà. Vivremo una vera e propria favola in terra e ci sembrerà di diventare anche noi i veri e fervidi aiutanti di Babbo Natale.

Candele, grandi protagoniste di un super evento

Non per nulla potremo anche visitare la Bottega degli elfi. Non mancheranno canti e balli natalizi, con la presenza di musicisti professionisti, come anche lo strepitoso trenino che ci riporta alla nostra infanzia. Laboratori creativi prenderanno vita soprattutto per i nostri bambini, che resteranno di certo estasiati pure dalla presenza di un albero di Natale di 20 metri.

Sarà addobbato per l’occasione con migliaia di led colorati. Chiaro che l’effetto sarà pazzesco, e che lo ricorderemo a lungo. Tuttavia, il cuore palpitante del mega evento è il mercatino natalizio, dove possiamo rifarci gli occhi e approfittare per comperarne qualche regalo da mettere poi sotto l’albero.

Le date da segnare subito in agenda

Di che cosa stiamo parlando? Del super evento Candele A Candelara in provincia di Livorno. Siamo giunti alla 21esima edizione, e le date per viverla sono il 23, 24 e 30 novembre, nonché 1, 7, 8, 14 e ,infine, 15 dicembre 2024. All’ingresso della festa potremmo ammirare la Torre Dell’Avvento, che rappresenterà un tema diverso, strettamente legato alle domeniche dell’avvento, che precederanno il Santo Natale.

Non mancheranno trampolieri, giocolieri e zampognari che ci faranno divertire a più non posso. Per gli amanti dell’Arte, ecco anche sculture in ferro battuto, anche esse ornate da centinaia di candeline. Qui percepirete un’atmosfera unica e meravigliosa e, soprattutto, a ben due spegnimenti della luce elettrica, programmati alle 17.30 e alle 19.00. E qui potete godere solo della luce delle tante candele presenti.