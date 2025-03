Lidl uccide Unieruo sul volantino: prodotto super richiesto venduto a 60€ | Costava 600€

Lidl, il colosso tedesco dei discount, ha lanciato un’offerta che ha letteralmente “ucciso” la concorrenza, in particolare Unieuro, uno dei principali rivenditori di elettronica in Italia.

Un prodotto estremamente popolare, un vero e proprio must-have per molti, che Lidl ha deciso di proporre a un prezzo incredibilmente vantaggioso.

Soli 60 euro a fronte di un prezzo di listino di 600 euro proposti dai concorrenti rivenditori di elettronica.

Questa offerta lampo, pubblicizzata sul volantino settimanale di Lidl, ha scatenato una corsa all’acquisto, con lunghe file di clienti che si sono riversati nei punti vendita alla ricerca del prodotto definito miracoloso.

Se sei curioso di sapere di che prodotto si tratta e vuoi saperne tutti i dettagli continua e leggere.

Corri a comprarlo anche tu

Lidl continua a stupire i suoi clienti con offerte imperdibili, consolidando la sua reputazione di marchio sinonimo di qualità e convenienza. Con una presenza capillare in Italia e nel mondo, il supermercato offre un’ampia gamma di prodotti, dai generi alimentari agli elettrodomestici, soddisfacendo le esigenze di un vasto pubblico. In questi giorni, ha lanciato una promozione che sta letteralmente facendo impazzire i consumatori, un’occasione di risparmio straordinaria per un prodotto che fa gola a tutta la famiglia. Si tratta del fornetto elettrico per pizza Ariete, un elettrodomestico compatto ma potente, ideale per preparare la pizza fatta in casa in pochi minuti.

Il fornetto Ariete è un alleato in cucina, dotato di un timer da 30 minuti e 5 livelli di cottura raggiunge una temperatura di 400°C, garantendo una cottura uniforme e croccante. La pietra refrattaria antiaderente e lavabile inclusa nella confezione permette di ottenere risultati professionali, proprio come in pizzeria. Ma ciò che rende questa offerta davvero eccezionale è il prezzo: solo 69 euro. Un vero affare, considerando le prestazioni del prodotto e le recensioni entusiastiche dei clienti Lidl.

Unieuro e la concorrenza

La promozione di Lidl ha creato un forte impatto sul mercato, mettendo in difficoltà i concorrenti, come Unieuro. La differenza di prezzo è notevole e la qualità del prodotto è la medesima. Lidl continua così a distinguersi per la sua strategia di prezzi competitivi, offrendo prodotti di qualità a prezzi accessibili. L’offerta sul fornetto Ariete è solo l’ultima di una lunga serie di promozioni che hanno conquistato la fiducia dei consumatori italiani.

Si tratta di un’occasione imperdibile per gli amanti della pizza e per chi cerca elettrodomestici di qualità a prezzi convenienti. Affrettati perchè la corsa all’acquisto è già iniziata e le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente!