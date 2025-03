“Massimo 2 multe nell’anno solare”: alla guida devi essere perfetto | Salvini lancia il taglia patenti

Meglio comportarsi bene alla guida e cercare di non prendere multe. Il massimo adesso sono due in un anno solare, sennò guai.

Meglio guidare in modo corretto e responsabile. Gli automobilisti sono avvisati: al massimo puoi prendere due multe in un anno solare.

Il Codice della strada è composto da leggi pensate per tutelare tutti gli utenti della strada, da chi è alla guida di un mezzo a chi va a piedi o in bici.

Ignorarle o infrangerle può portare a conseguenze serie, tra cui multe di importo vario, anche molto pesanti e, nei casi più gravi, il ritiro della patente o del mezzo stesso.

Dipende dalle infrazioni commesse. Oggi poi, con la nuova riforma del Codice della Strada, è ancora più facile incappare in qualche infrazione. Ma attenzione, puoi concederti solo due errori.

Codice della Strada: massimo due multe in un anno solare

Alcune infrazioni sono più comuni di altre, e hanno chiaramente un impatto diverso sulla sicurezza della strada. Basti pensare ad esempio all’utilizzo del telefono cellulare mentre si guida. C’è differenza rispetto alla sosta in doppia fila. Porre attenzione alla strada è essenziale per evitare tragedie, come purtroppo troppo spesso accade; alcuni comportamenti possono mettere a rischio la vita del conducente e anche degli altri utenti della strada.

Prendere una multa comunque non è così difficile come si pensa. Ed è sempre bene pagarle per tempo, altrimenti non fanno che aumentare tra interessi e more. Ma come detto, non solo sono previste sanzioni pecuniarie, ma anche il ritiro della patente o il sequestro del mezzo. Il ritiro della patente è una delle sanzioni più gravi, poiché impedisce di guidare anche qualunque altro mezzo, al contrario del sequestro che consente comunque di poterne usare un altro. Meglio quindi guidare con prudenza e comportarsi bene: non sono ammesse più di due multe in un anno solare. Ma come è possibile?

Meglio guidare con prudenza

Prendere una multa non è mai una bella cosa, ma meglio limitare le occasioni. In alcuni casi infatti le recidive, se troppo ravvicinate, possono costare caro. Per esempio una eccesso di velocità contestato due volte di seguito darà vita, secondo l’articolo 142 del Codice della Strada, alla “sospensione della patente da otto a diciotto mesi” o alla revoca della patente, a seconda della velocità.

Allo stesso modo saranno punite anche altre infrazioni commesse due volte di seguito nel giro di un tempo determinato, tra cui l’uso del cellulare alla guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.