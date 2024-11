Grotte Maya, non solo in Sudamerica: in questa location in provincia di Livorno vivi un’avventura gratuita ed emozionante in pieno stile Indiana Jones

Grotte Maya, da oggi non le trovi solo in Sudamerica. Vai in provincia di Livorno e penserai di essere Indiana Jones.

La nostra amata Italia non smette mai di stupirci. Parliamo di un Paese ricco di fascino e che in tantissimi stranieri stimano e amano alla follia. Non per nulla, nonostante la crisi, sono moltissimi i turisti che affollano ogni Regione, e non solo le città più conosciute.

Ad attrarli è decisamente la nostra cucina, che è molto copiata, ma anche l’incredibile ricchezza artistica, storica e culturale, che in Italia respiriamo a pieni polmoni. Inoltre esistono tantissimi luoghi nei quali restare letteralmente abbagliati per la bellezza incredibile che Madre Natura sa regalarci gratuitamente.

Il fatto è che nemmeno tanti italiani conoscono dei posticini molto suggestivi ma che, invece, per strano e beffardo gioco del destino, i turisti vanno a scovare nei loro viaggi. Tante volte pensiamo, sbagliando, che per trovare qualche cosa di suggestivo dobbiamo allontanarci di tanti chilometri da Casa.

Così prenotiamo un volo e raggiungiamo un Paese lontano, sborsando tanti soldini. Se però pensiamo che per ammirare le grotte Maya dobbiamo recarci in Sudamerica, commettiamo un errore. Ci sono infatti delle gemelle degne di rispetto in Italia.

Grotte Maya, non esistono solo in Sudamerica

Difatti qui possiamo vivere comunque una grandissima esperienza in tale direzione, come novelli Indiana Jones. Magari abbiamo rivisto tantissime pellicole che riguardano questo personaggio, interpretato in modo magistrale dal mitico Harrison Ford. E lo abbiamo anche fatto con lo scopo di ammirare i luoghi da lui stesso visitati.

Fra di loro figurano anche le grotte Maya. Adesso, se le vorremo ammirare, dovremo solo fare un salto nella provincia di Livorno, cogliendo anche l’occasione di farci prendere per la gola da ottimi piatti tipici. A parlarci di questo luogo, su Tik Tok è il simpatico @gabdetails, che le ha visitate proprio a beneficio dei suoi followers.

Ecco tutte le info da sapere prima di visitare il le grotte gialle Maya d'Italia, nascoste in Toscana: Dopo aver parcheggiato gratuitamente a queste coordinate (43.2916997, 10.5772470), segui il sentiero (adatto a tutti ma non segnalato) per circa 10 minuti. Ti troverai difronte ad una serie di grotte di calcarenite che 2500 anni divennero insediamenti etruschi. Le particolarissime incisioni non sono datate nè storiche ma attribuiscono un'aura di mistero al luogo che sembra una rovina Maya. Potete anche arrivarci in bici! Grotte Gialle, Bibbona, Livorno

Le trovi qui a due passi da Livorno

Si tratta delle Grotte Gialle di Bibbona, che ospitano al loro interno un antico insediamento etrusco, risalente a 3000 anni fa. Per raggiungerle bisogna affrontare un sentiero non molto difficoltoso da percorrere. Dopo aver parcheggiato gratuitamente vicino a un uliveto, potremmo accedere alle meraviglie, sempre gratuitamente.

Sulle pareti delle grotte potremo notare conchiglie incastonate nella roccia, bassorilievi, elementi ornamentali e ghirigori talmente belli da mozzare il fiato. Se si è particolarmente avventurosi potremo anche addentrarci nei cunicoli delle Grotte Gialle di Bibbona. E, mentre le percorreremo e visiteremo ad occhi sgranati, ci sembrerà di avere a che fare con un’autentica grotta Maya.