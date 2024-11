Per andare in California l’aereo non serve: anche Livorno ha la sua, e gli abitanti votano anche alle presidenziali americane | La location italiana a stelle e strisce che non ti aspetti

In Toscana ti attende la California. No, non è uno scherzo, qui votano per il presidente USA.

Gli appassionati di viaggi e di curiosità strabuzzeranno gli occhi e apriranno bene le orecchie. Del resto, la notizia è sconvolgente, ma non si tratta di una delle fake news che affollano la rete e diventano a stretto giro virali. Qui, come un famoso detto sostiene, carta canta.

Difatti, gli abitanti di questa California in Italia, sita nella meravigliosa Regione Toscana, voteranno anche per il Presidente Americano. Ergo, non è necessario salire su un aereo e affrontare un lungo viaggio, per vederla.

Una famosissima pellicola cinematografia dei primi Anni ’90, con la regia di Carlo Vanzina, si intitolava proprio Sognando La California, e vedeva come protagonista un impareggiabile quartetto comico, composto da Massimo Boldi, Nino Frassica, Antonello Fassari e Maurizio Ferrini, che rappresentavano le tre macro zone italiane, Nord, Centro e Sud.

E che dire del brano California dreamin‘, che ha accompagnato l’infanzia di molti? Fatto sta che adesso potranno utilizzarla come colonna sonora del loro nuovo viaggio, che avverrà nei pressi di Livorno.

California, la trovi pure a due passi da Livorno

Qui potranno vivere a pieni polmoni il mito americano, anche se si tratta di un paesino. Si tratta di un piccolo borgo di pescatori e contadini, che però ha un legame molto forte sotto il punto di vista culturale con la California statunitense.

A livello paesaggistico ed estetico, le due sono infatti molto simili. Insomma, sarete conquistati dal un paesaggio mediterraneo che sfocia su zone desertiche, con la campagna, tanti vigneti, colline e tanti splendidi siti archeologici. Inoltre sarà impossibile non soffermarvi ad ammirare il Mar Tirreno, divino in tutte le stagioni dell’anno.

Qui si vota pure per il Presidente USA

La California Italiana è nata grazie al livornese Leonetto Cipriani che, a metà del 1800, fu nominato da Cavour Console Onorario di San Francisco. Partì alla volta dell’America e, una volta tornato in Italia, battezzò, nel 1855 questo paesino con il nome di California Italiana. A partire dal 2004, inoltre, gli abitanti di questo borgo possono partecipare al voto del Presidente Americano.

Il loro voto, ovviamente, non sarà determinante ai fini delle elezioni, anche se tutte le operazioni saranno effettuate con estrema serietà, tanto da esser visionate anche dalle Autorità statunitensi a fini statistici. Comunque sia questa frazione, cartina alla mano, la trovate a Bibbona, che a sua volta fa parte della provincia di Livorno. Inoltre è sita esattamente a circa 7 km a Sud di Cecina. Impossibile non visitarla almeno una volta nella vita.