Royal Family, spunta un video scandaloso su Diana e Carlo: la bottigliata in testa a tradimento ha lasciato i sudditi inglesi a bocca aperta [VIDEO]

Royal Family, dal passato spunta una clip inedita. Riguarda Diana, Carlo e una bottigliata data in testa. Il video.

La sua morte prematura e improvvisa ha distrutto i cuori dei sudditi inglesi in mille pezzi. Ancora oggi essi la ricordano infatti con amore, stima e affetto. Ha rappresentato un simbolo di libertà per molte donne. Diana di certo non si è mai arresa, e ha lottato con le unghie e coi denti per ciò in cui credeva.

Ma alla fine, dopo aver scoperto che nel suo matrimonio erano in tre, ha cercato altrove l’amore. Lady Diana ha lasciato il segno nella storia, ed è anche per questo motivo che oggi ne parliamo ancora e che le pubblicazioni che la riguardano, come anche i saggi postumi, sono numerosissimi.

Di certo i suoi figli William ed Harry hanno sofferto moltissimo nel perderla. Di certo, lei soffrirebbe altrettanto se sapesse dei rigidi rapporti che tra di loro vigono da anni. E se, da un lato, il maggiore è rimasto a Londra e frequenta il papà Carlo regolarmente, lo stesso non possiamo dire del secondogenito.

Di fatto, sebbene abbia presenziato all’incoronazione del padre, ad ora non partecipa alla vita di famiglia d’origine. Tutta colpa, come malignano in molti, di Meghan Markle, che non è mai piaciuta a Carlo, e non solo. In ogni caso adesso Camilla è molto amata e rispettata dal popolo inglese, e c’è anche chi sostiene che possa essere eletta come vera icona a livello di stile.

Royal Family, nel mirino ora Lady D e Carlo

Camilla è una donna che sa molto il fatto suo e che ha aspettato parecchio nel ruolo di amante, prima di poter vivere alla luce del sole la sua vita al fianco di Re Carlo. Anche la Regina Elisabetta si è molto ricreduta negli ultimi anni su di lei, cosa che è stata fonte di grande gioia per il figlio. Fatto sta che, all’inizio del loro rapporto, pareva che lui e Diana andassero d’accordo. Almeno, all’apparenza.

Ora però, un video assolutamente inedito sta sgomentando il mondo. Grandissimi protagonisti sono loro due, quando erano ancora marito e moglie. Al centro della clip, che sta facendo il giro dell’etere, c’è un caso alquanto pittoresco, ovvero quello di una bottigliata in testa. Un gesto a tradimento, che non è affatto passato inosservato.

Here is Diana smashing a sugar glass bottle over Charles’ head in 1986. I bet she wished it was real glass. pic.twitter.com/zQ1lnCeaVu — Time Capsule Tales (@timecaptales) November 1, 2024

La bottigliata in testa che non è passata inosservata

In realtà non si tratta di nulla di cattivo, o compiuto con questo sentimento. Difatti Diana, ridendo e scherzando in compagnia di altre persone, durante un ricevimento ufficiale ha colpito sul capo l’allora consorte Carlo, che tuttavia ha accolto il gesto con una risata divertita.

In ogni caso, non si è trattato di una bottiglia di vetro come crediamo noi, ma di una creata per gli stuntman, di zucchero, e che quindi non può ferire. Chiaro che, a distanza di anni, la botta in testa fa ancora chiacchierare dopo che siamo venuti a conoscenza della fine del loro matrimonio e delle chiacchiere che sono spuntate sui presunti tradimenti reciproci.