Assicurazione auto, da oggi risparmi centinaia di euro: il trucchetto che le agenzie non ti diranno mai

È possibile risparmiare sull’assicurazione auto se conosci un trucco che le compagnie non ti dicono. E noi te lo sveliamo.

Quanto costa l’auto? Tanto, perché non devi sborsare solo per acquistarla, ma anche per mantenerla. Tra carburante e manutenzione, ogni anno se ne vanno migliaia di euro. E non solo.

Una delle voci di spesa che maggiormente influisce, poi, è anche quella inevitabile dell’assicurazione.

Obbligatoria per legge, è molto variabile. Il suo costo dipende infatti dalla classe di appartenenza, dal tipo di auto, e anche dalla città in cui viviamo. Alcune zone d’Italia infatti sono molto più care di altre.

Quello che però le compagnie assicurative non ti dicono è che c’è un modo per risparmiare. Un trucchetto che, se lo metti in atto, ti farà mettere da parte un bel gruzzoletto.

Assicurazione auto: il trucco per risparmiare

L’automobile è un vero salasso, ma con qualche trucchetto puoi risparmiare almeno sul costo dell’assicurazione. Peccato che non tutte le compagnie te lo dicono. Per esempio, lo sapevi che se la integri con il GPS e acconsenti a trasmettere i dati relativi alla tua guida puoi risparmiare fino al 30%? In pratica, devi installare una sorta di scatola nera che registra velocità, modo di guidare ed eventualmente sinistri. E più guidi bene e con prudenza più la compagnia assicurativa ti premia.

Altro trucco? Se quando fa caldo preferisci usare la moto o lo scooter, puoi sospendere l’assicurazione dell’auto – a patto di metterla a riposo in un luogo privato e protetto – fino al prossimo inverno. E pagare solo i mesi di utilizzo. Mica male.

Quello che le compagnie non ti dicono

Quando sta per scadere l’assicurazione, prenditi del tempo per cercarne un’altra. Non hai idea di quanto potresti risparmiare ogni anno. In rete esistono diversi siti di comparazione che già fanno un bel lavoro di scrematura. Ma per essere più sicuro, puoi anche telefonare direttamente alle varie agenzie e farti fare un preventivo dettagliato, per poi scegliere quello più adatto alle tue esigenze. E se in casa un componente della famiglia ha una classe di merito più bassa della tua, puoi avvalerti della Legge Bersani. Che la assegnerà anche a te, e pagherai molto meno.

Infine, un bel trucco che non tutti sanno è che se tutti i membri della famiglia stipulano l’assicurazione con la stessa agenzia, possono ottenere un bello sconto generale. Così come puoi portare degli amici, che in quanto nuovi clienti potrebbero farti usufruire di un pacchetto conveniente. In ogni caso, chiedi informazioni.