Addio agli scarafaggi in casa e nelle tubature: con questo trucco naturale e low-cost te ne dimentichi per sempre | Meno di 30 centesimi a spruzzo

Ciao ciao scarafaggi dalla nostra dimora. Ora con questo rimedio naturale potremmo dirlo.

No, non puoi startene tranquillo nemmeno ora, se parliamo di insetti e di scarafaggi. Ora infatti possono prendere la decisione di annidarsi all’interno delle nostre case, complice l’accensione di stufe e riscaldamenti.

Insomma, possiamo rischiare di avere a che fare con ospiti indesiderati per lunghi periodi dell’anno, e mandarli via non sarà affatto acile. Gli scarafaggi sono molto pericolosi anche per la nostra salute e, se intaccheranno il cibo, dovremmo poi gettarlo via. Inoltre, si riproducono con una certa facilità.

Ovvio che, se la situazione è drammatica, conviene chiedere l’aiuto di professionisti, che dovranno agire non solo nello spazio interno ma anche in quello esterno. Essi sono attirati spesso dagli avanzi sul tavolo, e anche dalle confezioni aperte sulla mobilia della cucina.

Occhio anche a pattumiere e sacchetti dello sporco abbandonati. In linea di massima, poi, è la poca pulizia in alcuni punti della casa ad attirarli. Ergo, per il nostro benessere, cerchiamo di mantenere pulite e ben igienizzate le nostre case.

Scarafaggi ospiti indesiderati in tutte la stagioni

Un altro aspetto che molti non prendono in considerazione è quello di non sigillare fessure e crepe, che possono farli entrare facilmente. Rischiosissimi sono poi gli scarichi del bagno. Chiaro che puoi servirti di prodotti chimici per mandarli via, ma alla lunga possono essere deleteri per voi e per la vostra salute.

Che fare dunque per scacciarli dalla tua dimora e dalle tubature? Punta da subito a questo strepitoso rimedio naturale, anche particolarmente economico. E l’olio che dovrai utilizzare possiede anche una profumazione che ti piacerà tantissimo, ma che a loro risulterà sgradita. E lo puoi preparare tu, in soli due secondi.

Con quest’olio li tieni alla larga per sempre

Inizia a mescolare con cura 10 gocce di olio essenziale di menta piperita in una tazza di acqua. A questo punto travasa tutto in una bottiglietta a spray. Chiudi e agita, allo scopo di miscelare alla perfezione gli ingredienti. Una volta al giorno spruzza questa soluzione negli scarichi del lavandino e della doccia.

Non scordarti nemmeno di coprire ogni apertura da cui gli scarafaggi possono entrare. E ricordati di mettere intatto questo rimedio tutti i giorni perché, qualora tu ti dimenticassi, perderebbe la sua proverbiale efficacia. Solo così sarai sicuro di tenere questi ospiti indesiderati lontani dalle tubature, che sono il loro preferito atrio e zona di attesa, prima venire a farti compagnia in casa tua.