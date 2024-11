In questo fiabesco borgo medievale sorge il Pozzo della Polenta: la sua leggenda affascina da sempre grandi e piccini | Sembra un set

Visita questo splendido borgo medievale ove sorge il Pozzo Della Polenta. Ti sembrerà di vivere una fiaba.

La magia può essere decisamente a portata di mano per tutti quanti, basta solo saperla cercare e, per poterlo fare, bisogna tornare un poco bambini.

Se vi recherete qui resterete incantati da ciò che vedrete coi vostri occhi. Vi sembrerà di essere catapultati indietro nel tempo e di essere protagonisti della favola più bella mai scritta. O ancora, per gli appassionati di cinema, ci sarà la ghiotta possibilità di immaginarsi su un set cinematografico.

Insomma, i sogni stanno galoppando ma, del resto, è giusto che sia così. Non per nulla, come il noto cartoon Disney Cenerentola ci insegna, essi sono semplici desideri che diventano realtà. Qui la realtà la toccherete con mano, avendo a che fare con paesaggi degni di una cartolina e di tanta storia che vorrete ristudiare con viva passione.

Il Borgo medievale che visiterete ha tante cose da visionare, e che vi lasceranno a bocca aperta. Parliamo di torri, porte, piazze e viuzze tortuose che vi indurranno a sentirvi in un’avventura degna dei più avventurosi romanzi storici medievali. Non mancano nemmeno suggestive chiese, sparse qui e là per il Borgo, anche se quella che merita di più è Santa Maria Del Piano.

Un borgo da visitare e amare

Essa è la più antica ed è stata costituita su un antico Tempio Pagano. Impossibile poi non fare un salto a quella di S. Anna, dove potete ammirare tanti dipinti di pregio, fra cui quello di Maria Della Misericordia. A rubarvi il cuore saranno però i meravigliosi Palazzi Nobiliari e soprattutto gli Orlandi. Tante ville vi lasceranno a bocca aperta, così come il divino Teatro Comunale Carlo Goldoni e la Pinacoteca.

Qui troverete dipinti a tema religiosi in 18 reliquiari e tante altre chicche. Tuttavia, come abbiamo accennato sin dal titolo, ciò che susciterà nei visitatori la vostra massima curiosità sarà il Pozzo Della Polenta. Vi anticipiamo, per farvi venire l’acquolina in bocca, che nel suo nome c’entra la famosa pietanza, che viene servita soprattutto a Nord in inverno.

Il pozzo della polenta: la leggenda di Corinaldo

Il borgo in questione è Corinaldo, uno dei più belli in assoluto della Regione Marche. Tornando al nostro pozzo, sappiate che è sito nel cuore palpitante del borgo. Fu denominato in questa maniera, secondo una leggenda popolare, a causa di un contadino che, sedutosi sul bordo del pozzo per cercare ristoro, vi cadde dentro.

Con lui cadde anche il suo sacco di farina e le persone del posto che udirono le sue grida, gli urlarono di rimando di non preoccuparsi, e di preparare una buona polenta. La storia prosegue con il suo salvataggio e un buon pasto per tutti a base di polenta. E ora, dopo avervi raccontato ciò, è chiaro che non potrete fare a meno di visitare questo borgo e scattare un bel selfie davanti al famoso pozzo.