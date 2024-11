Robot da cucina, se non conosci questi 3 trucchi lo stai usando poco e male | La scoperta che ti rivoluziona davvero la vita in cucina

Robot da cucina, metti in atto questi trucchi o non lo userai per davvero. Che cosa sapere.

In cucina non si smette mai di imparare qualche cosa di nuovo. Diciamo che l’esperienza anche qui ci aiuta moltissimo a risolvere i problemi che riscontriamo mettendoci ai fornelli.

Se da un lato tantissime food blogger ci svelano consigli utili per riciclare gli avanzi o non spendere una fortuna, altre esperte ci regalano dritte su come sfruttare al meglio il materiale da cucina.

Parliamo di piccoli elettrodomestici di uso comune, ma di cui spesso non conosciamo alcune funzioni che possono davvero fare la differenza. Oggi è il turno del robot da cucina.

Di funzioni segrete ce ne sarebbero tre, che sarebbe d’uopo conoscere e mettere in atto. A darci notizia dei famosi poco fa citati tre trucchetti su Tik Tok è la brava e simpatica Cristina.

Robot da cucina, sempre più utile per ogni massaia

Cristina si firma su TikTok con il profilo @stiledicasa_cri. La donna sottolinea che, pur essendo il Bimby uno dei robot da cucina più usati, il più delle volte non viene sfruttato correttamente. Lei parla più che altro di accorgimenti che lei stessa ha messo in atto, per vivere più serena l’esperienza in cucina quando si tratta di cucinare qualche cosa di buono.

La prima chicca che ha rivelato è sorprendente, e vi lascerà a bocca aperta. Diciamo che non guarderete più come prima il vostro Bimby e cercherete di utilizzarlo di più, per la gioia di vostro marito.

I tre trucchetti da conoscere, parla l’esperta

Il primo trucchetto è quello di utilizzare il Bimby come una bilancia, senza però l’uso del boccale. Il secondo invece consiste nel far ruotare una rotella posta sotto il boccale per fare uscire l’impasto più facilmente. Chiaramente poi dovremo farlo ricadere sul piano di lavoro.

Se poi posizioni la farfalla a caso nel boccale, da oggi non farlo più. Difatti, per evitare incidenti, basta che la lama sia posizionata esattamente nel punto in cui ha maggior movimento. Inoltre, attenzione, perché dovrà anche essere bloccata sulla parte posteriore della lama tagliente. Dovremo infine ruotarla finché non percepiremo un piccolo click. In questo modo noteremo che non cadrà.