Questo bosco sommerso è il più bello d’Italia, perfetto per un aperitivo vista lago | La meraviglia assoluta a un passo dalla città

Tra le meraviglie tutte italiane abbiamo anche un bosco sommerso. Un panorama suggestivo che non tutti conoscono.

Un’oasi, nel vero senso della parola, che si sviluppa in un’area di oltre 20.000 metri quadrati.

Qui non solo potrai ammirare la bellezza della flora, quasi unica, ma anche la fauna, come alcuni uccelli che trovano riparo tra gli alberi.

Per un weekend, regalati un’esperienza unica. E dopo aver ammirato la bellezza del bosco sommerso, goditi un aperitivo vista lago.

Il bosco sommerso: un panorama unico

Il bosco sommerso di cui parliamo è quello dei Tassodi, conosciuto anche come Bosco della Florida. Anche se si trova a Paratico, in provincia di Brescia, sulle sponde del lago d’Iseo. Il parco non è molto grande, ci vuole appena un’ora per girarlo tutto, ma la sua particolarità sono le piante che lo abitano.

Il riferimento alla Florida è dovuto infatti al tipo di alberi, delle conifere altissime che sono originarie degli Stati Uniti D’America, precisamente del Nord America. E che vivono con le radici piantate nell’acqua, ecco perché bosco sommerso.

Orari di apertura del parco: • Maggio-Settembre dalle 8 alle 20 • Ottobre-Aprile dalle 9 alle 18 ‼️ Ingresso gratuito ‼️ È presente un comodo parcheggio a pagamento di fianco al bosco sommerso 🅿️

Le radici del mondo

I Tassodi sono come detto delle enormi conifere che somigliano un po’ ai cipressi, e infatti sono chiamate anche cipressi calvi. In autunno le foglie, dopo aver cambiato colore ed essere diventate rosse, cadono, regalando un ulteriore spettacolo. Questi alberi possono raggiungere anche i 35 metri di altezza, e un diametro di 3 metri. Spettacolari, enormi, quasi mettono soggezione. Come spettacolari sono le radici che fuoriescono dal terreno e dall’acqua.

Si chiamano pneumatofori, hanno una forma quasi conica, e si protendono verso l’alto invece che nel terreno come in tutte le altre piante. Hanno lo scopo di fornire ossigeno ai tassodi, che altrimenti soffocherebbero nell’acqua. Per non rovinare accidentalmente il terreno in cui si sviluppano le radici, il cammino per ammirare il Bosco sommerso si percorre su una passerella, parte di essa sospesa sull’acqua. Questa si snoda in un percorso ad anello, e permette di non disturbare nemmeno le tante specie di uccelli che qui nidificano e trovano riparo, come la gallinella d’acqua e lo splendido airone cenerino. E consente ai visitatori di contemplare tutto da una prospettiva unica. Per circa 230 metri si snoda al di fuori del bosco, a filo acqua, mentre per altri 300 metri lo attraversa all’interno. Un’atmosfera quasi fiabesca da immortalare in foto quando andrai a fare un viaggetto dalle parti di Brescia. E che ci mostra su TikTok l’utente @wanderlustinguys. E, una volta terminata la visita, non resta che rilassarsi con un aperitivo con vista lago!