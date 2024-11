In crociera per 3 anni in questa villa galleggiante di lusso | In 1300 giorni giri il mondo, ma il prezzo è davvero assurdo

Una crociera lunghissima. In tre anni stai su questa villa galleggiante di super lusso. Spendi tanto ma ti diverti un sacco.

Viaggiare è fondamentale per il proprio benessere, sia fisico che psicologico. Inoltre, quando saliamo su un aereo, un treno o una nave, stacchiamo la spina e vaghiamo con la mente su pensieri felici.

Lasciamo a terra lo stress e i problemi che spesso ci sembrano insormontabili: una volta tornati a casa ci appariranno lontani, e troveremo una soluzione con maggiore lucidità.

Ovvio che per viaggiare avremo bisogno di fondi: cerchiamo perciò di risparmiare maggiormente durante i lunghi mesi di lavoro. Detto ciò, se vogliamo farci un bel regalo e possiamo spendere una bella cifra, potremmo pensare anche noi di salire su questa speciale nave galleggiante, decisamente lussuosa.

L’esperienza sarà da mille e una notte, e quindi indimenticabile. Il viaggio sarà molto lungo, dato che staremo in crociera la bellezza di tre anni. No, non stiamo scherzando. Peraltro, qui potremo divertirci tantissimo e partecipare a molte iniziative, oltre che conoscere numerose altre persone, che diventeranno nel tempo più familiari, che compagni di viaggio.

Una crociera da non perdere

Inoltre, i passeggeri possono anche noleggiare una cabina per l’intera durata del loro soggiorno, facendola diventare una sorta di residenza permanente mentre visitano la bellezza di ben 422 porti in tutti i continenti.

Tra le tappe più belle ed iconiche segnaliamo le città di Rio De Janerio, Singapore, oltre che le Bermuda e le Bahamas. Queste sono alcune delle tantissime tappe che potrete fare, ma che vi faranno venire una gran voglia di partire e di rilassarvi. Adesso siete pronti a scoprire qual è la nave da crociera che vi permetterà di viaggiare in mare per più di 1300 giorni?

Qui tutto è possibile

Il nome è già un programma, visto che si chiama Villa Via Odyssey. Si tratta di una nave da crociera unica nel suo genere, e che vi farà sentire come un autentico Ulisse. In ogni caso non temete, perché tornerete anche voi, ma solo dopo tre anni, alla vostra Itaca.

A quanto pare, sempre da quel che racconta marincue.it. alcuni passeggeri si sono incontrati qui e fidanzati. Il loro amore presto sfocerà in un bel matrimonio e sarà ufficiato dal comandante della nave. Del resto, con questa speciale atmosfera è facile innamorarsi e lasciarsi andare al romanticismo più sfrenato. Il prezzo? Beh, la cifra non è di certo modica: per una cabina di lusso sul piano più alto della nave, come si deduce dal sito ufficiale, la tariffa per vivere questa esperienza è di ben 380mila dollari!