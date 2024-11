Dieta, questa bevanda ti fa lievitare come una pagnotta: se la bevi tutti i giorni puoi dire addio alla linea | L’allarme della specialista

Sei a dieta e ti rendi conto di non perdere un grammo, anzi di ingrassare. La colpa potrebbe essere di qualcosa che bevi.

Tantissime persone si ritrovano con un grande dilemma: “come mai sono a dieta ma non perdo un grammo?”.

Escludendo eventuali problemi metabolici, la causa il più delle volte sono delle cattive abitudini di cui non ci rendiamo conto.

Un abbinamento sbagliato degli alimenti, un eccesso di condimento o di quantità. E anche qualche bevanda insospettabile.

Una specifica bevanda che potrebbe apportare un surplus di calorie che andrebbe a vanificare tutti i sacrifici fatti con la dieta. Vediamo di cosa si tratta.

Dieta: la bevanda che fa ingrassare

L’amiamo in molti e ce lo concediamo spesso, forse troppo. Questo non va bene. Alcuni non riescono a farne a meno, tutti i giorni, dopo il lavoro. Si tratta di un momento conviviale, di un’occasione per staccare la spina con gli amici o i colleghi, e recuperare un po’ di relax prima di tornare a casa.

Parliamo dell’aperitivo, ovviamente. Un piacere che ci concediamo anche tutti i giorni, senza riflettere. E che spesso accompagniamo con alimenti ipercalorici. E certamente così l’ago della bilancia scatta verso l’alto.

Gli eccessi fanno male, sempre

Non ci soffermiamo mai a pensare che una semplice bevanda, un momento di piacere che dura pochissimo, possa apportare anche 500 calorie. Persino di più. Secondo msn.com, tra spritz, patatine, arachidi e mandorle possiamo sfiorare le 950 calorie. Che sono veramente troppe. La dottoressa Maria Grazia Carbonelli, direttore dell’Unità operativa di dietologia Ospedale San Camillo Forlanini di Roma, spiega sempre sul citato sito: “Bisogna scegliere bene ciò che si beve (i cocktail a volte sono più calorici di un prosecco), e se poi si va a cena assaggiate solo qualche patatina o poche noccioline o una tartina e magari a cena evitate di bere alcool”.

In effetti, a ben guardare un bicchiere di prosecco apporta tra le 80 e le 120 calorie, mentre uno spritz arriva tranquillamente a 150 calorie. Ma a farle aumentare in maniera esponenziale sono gli stuzzichini di accompagnamento. Difficile poi smaltire tutti questi grassi. La dottoressa Carbonelli infatti spiega che dipende anche dal peso del soggetto: “Il calcolo comprende il peso in kg per la distanza in chilometri, per 0.9 per la corsa. Quindi una persona di 70 chili spende 63 calorie per 1 chilometro di corsa. Sicuramente, il consiglio è non esagerare con le porzioni e le quantità di alcool“. Insomma, aperitivo sì, ma senza esagerare con gli stuzzichini e limitarsi ad uno a settimana, se possibile.