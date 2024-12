Menù di Natale per diabetici, così metti d’accordo proprio tutti | Niente rinunce, ed è semplicissimo e low cost

Sei diabetico o hai un diabetico in famiglia? A Natale non fare rinunce: ecco il menù perfetto che accontenta tutti.

Natale si avvicina e chi ospiterà parenti e amici si sta già pensando ai possibili menù da proporre. Ogni anno si presenta l’ardua scelta: innovazione o tradizione?

Mettere d’accordo tutti non è semplice, figuriamoci poi se ci sono persone con necessità alimentari particolari. Per esempio, non è raro avere dei diabetici in famiglia, o addirittura si è i primi ad avere questa patologia.

Ma non vi preoccupate: non c’è bisogno di fare sacrifici o menù diversi per venire incontro a tutti. Ecco delle ottime idee per comporre un menù di Natale che non deluderà nessuno.

I diabetici non devono per forza rinunciare al gusto: ci sono tante ricette da gustare al pranzo di Natale, così buone che vi chiederete perché non le avete preparate prima!

Cosa deve mangiare chi ha il diabete?

Cominciamo col dire che il diabete non è tutto uguale: esistono diversi tipi, con addirittura delle sotto-tipologie. Generalmente si divide sempre per comodità in diabete di tipo 1 e 2. Il diabete di tipo 1 è il più difficile da gestire perché è caratterizzato dalla mancanza di insulina, ed si manifesta quando si è giovani. Al contrario, il diabete di tipo 2 emerge soprattutto negli adulti ed è legato a uno stile di vita poco sano e sedentario.

In entrambi i casi, chi più chi meno, bisogna fare attenzione all’alimentazione. Sotto le Feste ci può essere un po’ di preoccupazione legata al fatto che non si può mangiare ciò che si vuole, ma i tempi sono cambiati: oggi ci sono tante ricette adatte anche ai diabetici che non invidiano nulla alle altre in fatto di gusto. Ecco il menù perfetto per Natale se volete far star bene tutti.

Diabete e pranzo di Natale: il menù che accontenta tutti

Il menù di Natale perfetto anche per chi ha il diabete può cominciare con un buonissimo carpaccio di polpo. Il pesce è consigliato ai diabetici, moderando magari i crostacei che sono più grassi. Come primo potreste proporre della pasta con verdure, per esempio coi carciofi, che sono perfetti per il periodo natalizio; in alternativa, potreste optare per le lenticchie con verdure, così da essere perfettamente aderenti alla tradizione.

Per i secondi via libera alla carne, preferibilmente però quella bianca, magari arricchendola con sapori esotici come il curry. Coi contorni potete sbizzarrirvi con qualsiasi tipo di verdura, tenendo però sotto controllo i condimenti. Arrivati al dolce, non abbiate paura: ci sono tante opzioni adatte anche a chi deve ridurre il consumo di zuccheri, come panettoni con la farina di farro oppure il budino al cioccolato fondente. L’importante è non usare condimenti pesanti come il burro o la margarina, non esagerare con gli alcolici e optare per dolci con ridotto contenuto di zucchero.