Sembra la Lapponia ma è in Lombardia: nel regno del Natale incontrerai elfi, renne e persino la Regina delle Nevi

Per lasciarti rapire dalla magia del Natale non è necessario andare in Lapponia. Il regno di Babbo Natale è in Lombardia.

Se la casa di Babbo Natale è in Lapponia, quella in Lombardia deve essere una dépendance. Qui puoi trovare la stessa atmosfera, e gli stessi personaggi.

Elfi, renne, burattini. Babbo e persino Mamma Natale aspettano grandi e piccini per regalargli un’esperienza unica.

Tra neve, giochi di luce, spettacoli e piste di pattinaggio sul ghiaccio, una volta arrivati sarà difficile voler andare via.

Ma dove si trova questo posto magico? Andiamo a scoprirlo.

Il regno del Natale in Lombardia

Dal 16 novembre al 6 gennaio in Lombardia sorge il meraviglioso Christmas Village. Un luogo incantato che accoglie i visitatori con la sua atmosfera e i suoi spettacoli. Tante attività da condividere con i membri di tutta la famiglia, come ad esempio la pista di pattinaggio. Lunga ben 80 metri e una superficie di 1000 mq, ha una parte coperta e riscaldata e una all’aperto. E quella baby. Se noleggi i pattini puoi rimanere un’ora, se porti i tuoi non c’è limite di tempo!

Ci sono poi tantissime giostre meravigliose per i bambini – ma non solo – e passeggiando in questo luogo incantato si incontreranno i personaggi natalizi come elfi, renne, la Regina delle Nevi e persino il Grinch. Tantissimi gli spettacoli di intrattenimento per tutti con ballerini, burattini, equilibristi. C’è anche il Circo magico degli elfi, con spettacoli anche il 24, 25 e 31 dicembre. Gli orari per le due vigilie saranno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00, mentre per il giorno di Natale sarà dalle 15.30 alle 18.30. Un’occasione unica di passare queste giornate in maniera diversa e perdersi in un mondo fatato.

Lasciati rapire dalla magia del Natale

Questo meraviglioso Villaggio delle meraviglie si trova al centro di Milano, nei giardini Indro Montanelli a Porta Venezia. Dal 2008 rallegra con la sua presenza grandi e piccini. E, come viene spiegato anche sul sito, Ambra Orfei ne è la madrina e testimonial, poiché ne firma la regia e la direzione artistica. Ogni anno presenzia gli eventi più importanti, e con lei anche altri VIP e personaggi famosi.

È bene ricordare che l’ingresso al Villaggio delle Meraviglie è totalmente gratuito: solamente le giostre e la pista di pattinaggio sono a pagamento. Inoltre sono ammessi i cani al guinzaglio, e tutti gli spettacoli di intrattenimento sono gratis. Luci, colori, musica e personaggi del mondo fatatoti rapiranno; anche quest’anno Babbo Natale passa da Milano, come ci mostra su TikTok l’utente @verso.itaca.