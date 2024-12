Pensione, con una semplice domandina percepisci il doppio: l’Inps non può proprio dirti di no

Hai mai pensato che una semplice domanda all’Inps potesse raddoppiare la tua pensione? Ebbene, è così.

Potresti infatti avere diritto a una pensione molto più alta senza nemmeno saperlo.

L’INPS, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, è un colosso burocratico con regole e procedure spesso intricate e difficili da comprendere per i comuni cittadini.

Eppure, all’interno di questo sistema potrebbero esserci delle opportunità nascoste, delle maglie larghe che permettono a chi è ben informato di ottenere un trattamento pensionistico più favorevole.

Tanti pensionati stanno già approfittando di questa opportunità, scopri come fare e inizia a goderti la tua meritata pensione al massimo.

La tua pensione raddoppia

Molti pensionati italiani, dopo una vita dedicata al lavoro, si ritrovano a percepire un assegno mensile che spesso non rispecchia pienamente il loro contributo lavorativo. Anni di fatica, dedizione e sacrifici sembrano non trovare sempre un giusto riconoscimento nell’importo della pensione. È un sentimento di frustrazione condiviso da molti, che si chiedono se sia possibile ottenere un trattamento più equo. La buona notizia è che esiste una possibilità concreta per molti pensionati di verificare se hanno diritto ad arretrati degli ultimi 5 anni. Con una semplice domanda all’INPS, è possibile richiedere una rivalutazione della pensione. Questa rivalutazione tiene conto di eventuali errori di calcolo, di contributi non considerati o di nuove normative che potrebbero influire sull’importo dell’assegno. In alcuni casi, questa rivalutazione può portare a un aumento significativo della pensione (anche il doppio) migliorando così la qualità della vita del pensionato che ne beneficia. È importante sottolineare che ogni situazione è diversa e che l’entità dell’aumento, se ci sarà, dipende da diversi fattori, come la tipologia di pensione, il numero di anni di contribuzione e le specifiche condizioni lavorative.

In Italia, oltre alla pensione di vecchiaia o anticipata, esiste l’assegno di reversibilità, un sostegno economico destinato ai coniugi superstiti. In alcuni casi, come quello del coniuge superstite con invalidità al 100%, è previsto un ulteriore assegno, denominato assegno di vedovanza. Se hai diritto all’assegno di vedovanza e non l’hai ancora richiesto, potresti avere diritto a degli arretrati. Questi arretrati sono dovuti per gli ultimi 5 anni e possono essere richiesti presentando una domanda all’INPS, tramite il portale online o rivolgendosi a un CAF. L’importo dell’assegno di vedovanza è calcolato in base al reddito complessivo del nucleo familiare e alla percentuale di invalidità.

Ecco come fare

Per verificare se hai diritto agli arretrati e per compilare correttamente la domanda, è consigliabile rivolgersi a un patronato o a un consulente specializzato. Questi professionisti possono fornire assistenza gratuita o a costi contenuti e ti aiuteranno a sbrigare tutte le pratiche necessarie.

Non perdere l’opportunità di verificare se hai diritto a una pensione più alta, rivolgiti subito a un esperto e scopri se puoi raddoppiarla.