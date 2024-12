Benzina, in questo specifico orario praticamente ne metti il doppio e paghi la metà: i benzinai lo sanno benissimo ma non te lo dicono

Sembrerà assurdo ma se fai il pieno di benzina in un particolare orario risparmierai e ne metterai il doppio. Nessuno lo sa.

Il costo del carburante è uno di quelli che più incide nella gestione dell’auto o di qualunque altro veicolo.

Se infatti alcune spese sono annuali, come bollo e assicurazione, e per quanto siano un salasso si devono pagare una sola volta, per la benzina il discorso cambia.

Si tratta infatti di uno stillicidio continuo, giornaliero. Il prezzo sembra oscillare di continuo, ma pochissime volte risulta al ribasso.

Eppure, puoi spendere di meno se conosci un trucco che nessuno ti dirà mai. Se metti la benzina ad un preciso orario, spenderai di meno e ne userai il doppio. Non ci credi? Continua a leggere.

Benzina: a quest’ora ti costa di meno

Andare a fare carburante può essere un momento molto pesante per alcuni, in termini economici. Chi ha, per esempio, un’auto di grossa cilindrata avrà bisogno di molta più benzina per fare il pieno. Che costerà quindi molto di più rispetto ad un’utilitaria, per dire.

E se invece ti dicessimo che anche fare rifornimento ad un Suv può essere economico come farlo ad una Citycar? Tutto dipende dall’orario in cui ti rechi alla pompa di benzina. Non è fantascienza, è proprio scienza. Anzi, per l’esattezza, fisica. Ti spieghiamo meglio.

Come è possibile risparmiare

Ci riferiamo al fenomeno della dilatazione termica, che riguarda i liquidi. Questi aumentano di densità al freddo, e diminuiscono al caldo. Pertanto fare benzina al mattino presto ti costerà meno perché pesa di più. Come riporta jobsnews.it: ” la benzina ha una densità a 15°, pari a 0,75 Kg/L. Ciò significa che, a tale temperatura, essa pesa 750 g per ogni litro. Un pieno di 50 L peserà, quindi 37,5 Kg”.

In una fredda mattina quindi il peso del pieno cambia, sarà superiore. “Un pieno di 50 L peserà pertanto ben 38,071 Kg, ossia oltre 0,5 Kg in più. Quel mezzo chilo di benzina in più che immettiamo nel nostro serbatoio, facendo benzina al freddo della mattina, corrisponde a circa 0,67 L”. Se consideriamo un prezzo medio di 1,8 euro al chilo, risparmieremmo per ogni pieno 1,2 €. Sembra poco detto così, ma pensa a chi viaggia molto per lavoro, ed è costretto a fare il pieno di carburante anche tutti i giorni. In un intero anno, questo risparmio sarà molto maggiore, e potrà superare facilmente i 350 €. Ora che conosci questo segreto, che poi segreto non è per chi ha studiato fisica, cambierai i tuoi orari di rifornimento.