Conto corrente, quanti soldi tenerci per dormire sonni sereni: gli economisti sono tutti d’accordo | Questa è la cifra esatta

Scopri quanti soldi dovremmo avere sempre disponibili sul conto corrente per sentirci sicuri e dormire sonni tranquilli.

Quanti soldi servono davvero per vivere serenamente? Una domanda che tutti ci siamo posti, almeno una volta nella vita, ma a cui pochi sembrano avere una risposta definitiva.

La sicurezza economica è un desiderio universale, un pilastro fondamentale per costruire un futuro stabile e privo di preoccupazioni.

Ma qual è la cifra esatta che ci permette di dormire sonni tranquilli? Gli economisti hanno elaborato diverse teorie e modelli per rispondere a questa domanda, cercando di individuare la cifra ideale.

Scopri subito a quanto ammonta questa cifra e preparati a scoprire come potrebbe cambiare il tuo modo di gestire il denaro.

Ecco la risposta definitiva

Per garantire una serenità finanziaria a lungo termine, è consigliabile avere un cuscinetto di sicurezza sul tuo conto corrente. Questa riserva di liquidità dovrebbe idealmente coprire le tue spese per un periodo che va dai 3 ai 6 mesi. In pratica, se spendi circa 1000€ al mese, è prudente avere tra i 3000€ e i 6000€ sempre disponibili. Questa regola del pollice ti permette di affrontare imprevisti come una riparazione improvvisa, una perdita del lavoro o una spesa straordinaria senza dover ricorrere a soluzioni drastiche, come indebitarti.

Questa è solo una linea guida generale, perché la somma ideale dipende e varia a seconda del tuo stile di vita, delle tue entrate e dei tuoi obiettivi finanziari. Ad esempio, se hai un lavoro stabile e prevedibile, potresti sentirti più sicuro con una riserva leggermente inferiore. Al contrario, se la tua situazione è più incerta, potrebbe essere opportuno avere un cuscinetto più ampio. Ma non è tutto.

Ha messo d’accordo gli economisti

Una volta raggiunta questa somma, puoi iniziare a pensare a come far fruttare il tuo denaro attraverso investimenti a lungo termine, ma assicurati sempre di mantenere una parte del tuo patrimonio in liquidità per far fronte a eventuali emergenze. Oltre al conto corrente, valuta l’opportunità di aprire un conto deposito o di acquistare titoli di Stato. Questi strumenti offrono un rendimento sicuro e ti permettono di far crescere il tuo capitale nel tempo, proteggendolo dall’erosione causata dall’inflazione.

Ricorda che la diversificazione è fondamentale per ridurre il rischio e massimizzare i rendimenti nel lungo periodo. Avere un gruzzoletto da parte è sempre una buona idea, ma non lasciare che i tuoi soldi stiano fermi in banca! Investire è come far lavorare i tuoi risparmi per te, aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi più velocemente.