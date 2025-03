9600€ se sei separato, ecco il nuovo bonus single: ti basta lo stato personale | Te li danno immediatamente

In arrivo dallo Stato un importante sostegno economico per chi sta affrontando le difficoltà della separazione: ecco come richiedere il bonus single e i requisiti da soddisfare per ottenerlo in breve tempo.

Ci sono alcune normative sulle quali si discute a lungo prima che vengano approvate: è il caso della procedura per ottenere il bonus destinato ai genitori separati, diventata realtà dopo quattro anni:

Questa misura, introdotta nell’ambito del decreto Sostegni nel marzo 2021, mira a supportare i genitori in stato di bisogno. L’aiuto è rivolto, in particolare a chi non ha ricevuto l’assegno di mantenimento dovuto a causa della pandemia da COVID-19.

Il fondo è nato con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per il 2022 ed è stato istituito per garantire la continuità nell’erogazione dell’assegno di mantenimento ai figli minori o ai figli maggiorenni con disabilità grave.

Ci sono buone notizie per tutti coloro che hanno presentato domanda entro il 2 aprile 2024. Questi contribuenti possono aspettarsi un pagamento unico fino a un massimo di 9.600 euro da parte dell’INPS.

In cosa consiste il Bonus per Genitori Separati e quali sono i requisiti richiesti

Il bonus ridefinito “per single” è destinato ai genitori separati o divorziati in stato di bisogno, che sono responsabili del mantenimento proprio e dei figli minori o dei figli maggiorenni con disabilità grave certificata. Durante il periodo di emergenza sanitaria dovuto al Covid-19, i figli dovevano convivere con il genitore richiedente.

Uno dei requisiti fondamentali prevede che il genitore non abbia ricevuto, o del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento. La causa deve essere attribuita all’inadempienza dell’altro genitore, ex-coniuge o ex-convivente, dovuta all’emergenza epidemiologica.

Come e quando verrà erogato il Bonus per Genitori Separati

In particolare l’inadempienza certificata deve essere correlata a una riduzione, sospensione o cessazione dell’attività lavorativa per almeno 90 giorni. Si considera anche una diminuzione del reddito di almeno il 30% rispetto al 2019. Tra i requisiti viene precisato anche lo stato di bisogno: nell’anno in cui si è verificata la mancata o ridotta corresponsione dell’assegno deve essere stato pari o inferiore a 8.174 euro.

Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri si è occupato del processo della verifica dei requisiti di accesso. A questo punto sarà l’INPS ad occuparsi dell’erogazione del bonus. Il sostegno sarà accreditato in un’unica soluzione, fino a un massimo di 9.600 euro per chi ha diritto all’importo completo. La distribuzione avverrà fino all’esaurimento della risorsa economica. Nel caso in cui il fondo venga rifinanziato, l’Ente Previdenziale si attiverà per accogliere nuove domande online.