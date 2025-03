Ultim’ora Canone Rai, aumento immediato di 100€: il prossimo Festival di Sanremo lo paghiamo tutto noi

La notizia di un nuovo aumento del Canone Rai è sconvolgente. Arriviamo a pagare 100 euro, e come afferma qualcuno pagheremo noi il prossimo Sanremo.

Quando si parla di Canone Rai le opinioni sono sempre concordi: gli italiani hanno il dente avvelenato circa questa tassa e vorrebbero abolirla.

Una tassa sul possesso dell’apparecchio televisivo, che devi pagare a prescindere che tu guardi o meno i canali Rai, anche se non a tutti è chiaro questo concetto.

In quanto tassa quindi, onde evitare di essere accusati di evasione fiscale, meglio pagarla. E anche se esistono dei casi in cui ci si può esimere, occorre informarsi bene.

Ma ora, anche un aumento a 100 euro? Il popolo della Rete è in subbuglio, la notizia non poteva non scatenare i malumori dei contribuenti.

Canone Rai: l’aumento a 100 euro

Come accennato il Canone Rai è una tassa sul possesso della tv, non un abbonamento ai canali della tv di Stato, come molti ancora credono. Pertanto il pagamento è obbligatorio, e per evitare la massiccia evasione fiscale che lo ha riguardato negli scorsi anni, dal 2016 è stato introdotto nella bolletta dell’energia elettrica. Il ragionamento dietro questo provvedimento è semplice: se hai un’utenza elettrica, presumibilmente hai anche un televisore.

Esistono ovviamente dei casi in cui questo binomio non è valido, per cui basta mandare una comunicazione per ottenere l’esenzione dal pagamento. Così come non pagano gli over 75enni con un reddito non superiore a 8000 euro o anche i diplomatici e militari stranieri sul suolo italiano. Tutti gli altri, volente o nolente, devono pagare. E come la mettiamo adesso con l’aumento previsto? Soprattutto considerato che solo lo scorso anno la cifra era stata abbassata.

I malumori dei contribuenti

Il pagamento del Canone Rai viene spalmato su 10 bollette dell’energia elettrica. Dopo un calo, nel 2016 si pagava 100 euro, negli anni successivi fino al 2023 il costo è stato di 90 euro. Come detto, lo scorso anno è stato ulteriormente abbassato, arrivando a 70 euro, per la gioia degli italiani.

Purtroppo quest’anno il costo è nuovamente aumentato e portato a 90 euro. Secondo alcune previsioni nei prossimi anni questa cifra è destinata a salire, e presto quindi, come asserisce qualcuno in Rete, arriveremo nuovamente a pagare 100 euro. Ironizzando poi sul fatto che il prossimo Festival di Sanremo lo pagheremo di tasca nostra. In realtà se vogliamo è già un po’ così, poiché a differenza dalle Reti commerciali, la tv di Stato può avere un tetto massimo di pubblicità, che come sappiamo è quella da cui provengono la maggior parte dei finanziamenti. Pertanto, possiamo dire, molto semplicisticamente, che in questo caso gli sponsor siamo noi contribuenti.