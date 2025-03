Non usare più la pellicola trasparente: da ora conservi il formaggio nel frigo così | dura il doppio e non cambia sapore

Non conservare il formaggio nella pellicola trasparente. Ti diciamo noi il metodo giusto per tenerlo in frigo fresco come il primo giorno.

In Italia tra i prodotti di eccellenza ci sono quelli caseari. Formaggi e latticini rappresentano una parte molto consistente del mercato.

I nostri formaggi sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. La mozzarella di bufala, il Gorgonzola, il Parmigiano Reggiano, il Grana padano, solo per citarne alcuni. Ma sarebbe impossibile nominarli tutti.

Lo sapevi che ne abbiamo ben 487 tipi diversi? E di questi, oltre 300 sono di origine protetta. A pasta dura, molle, stagionati, freschi, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ma come conservarli?

Questo è un punto dolente, perché quasi tutti utilizzano la pellicola trasparente e poi li tengono in frigo. Ma è questo il metodo giusto? Quante volte infatti avrai trovato quel bel pezzo di formaggio conservato con tanto amore per gustarlo più tempo possibile, coperto di muffa. Via la pellicola, scopri come mantenerli davvero freschi come il primo giorno.

Formaggio in frigo: niente pellicola

Per conservare il formaggio nel modo giusto c’è una regola molto semplice da seguire: deve respirare e mantenersi umido ma non troppo. E la pellicola in questo senso fa proprio il contrario. Perfetta per coprire i contenitori con cibo avanzato, o conservare altri prodotti, in realtà con il formaggio non va proprio d’accordo. Lo soffoca, non lo lascia traspirare, contribuendo quindi a creare un ambiente troppo umido con conseguente formazione di muffa. Così sei costretto a buttarlo via.

C’è invece un altro modo per evitare questo inutile spreco. Innanzitutto è bene che tu sappia che esattamente come per gli altri alimenti, anche il formaggio vuole una certa temperatura, che varia in base al tipo. Quindi quando lo riponi in frigo, non va tutto sullo stesso ripiano. Quello fresco, per esempio, andrebbe messo nella zona più fredda, tra i 2 e gli 8 gradi, quello stagionato al contrario in quella meno fredda, tra gli 8 e i 10 gradi, e tutti gli altri tipi resistono bene tra i 6 e gli 8 gradi.

Come conservarlo nel modo giusto

La pellicola che avvolge il formaggio quando lo acquisti ha uno scopo provvisorio, ovvero serve semplicemente a proteggerlo durante la vendita. Una volta a casa devi eliminarla, e utilizzare la carta alimentare o della semplice carta forno. Porosa e traspirante, lo conserva in maniera eccellente.

Per i formaggi più freschi andrà benissimo un contenitore in vetro. Ricordati però di consumarli in breve tempo e infine, per gustarlo al meglio, quale che sia il tipo, non deve mai essere freddo di frigo, altrimenti i sapori non si avvertiranno. Tiralo fuori un paio di ore prima.