Da quest’anno è davvero ufficiale: le banche neanche ti danno la comunicazione | I correntisti lo scoprono all’improvviso

Grossi cambiamenti per quanto riguarda le banche, che non hanno comunicato nulla ai propri correntisti. Da questo nuovo anno sarà tutto diverso.

Ma quanto sono cambiate le banche oggi, da quando hanno fatto la loro comparsa? Il rapporto con i clienti è totalmente rivoluzionato, come è normale che sia con il passare del tempo.

Pochi sanno che la prima banca, quella più antica, è ancora oggi in attività. Si tratta del Monte dei Paschi di Siena, ed è stata istituita nel 1472, come Monte Pio.

Mentre la prima Banca d’Italia nasce nel 1893, per riordinare un panorama in cui pochissime banche, spesso private, si fanno concorrenza tra loro, ed emettono moneta. In questo modo diventa l’unica banca di emissione e regolarizzazione del la circolazione del denaro.

Un bel cambiamento, ma sembra proprio che da questo nuovo anno cambieranno anche tante altre cose. E i correntisti non ne sono a conoscenza, le banche non li hanno neppure avvisati. Scopriamo di cosa si tratta.

Banca: i cambiamenti dal nuovo anno

Come anticipato oggi i rapporti dei clienti con la propria banca, qualunque essa sia, sono molto differenti da quelli di un tempo. Il cambiamento più evidente è quello che è avvenuto allo sportello. Ormai sono pochi i cittadini che vi si recano fisicamente. Con l’home banking e la digitalizzazione di tutte le operazioni possibili, è molto più comodo rimanere a casa propria e fare tutto attraverso il proprio computer o smartphone.

Solo i più anziani si recano presso il proprio Istituto di Credito, e difficilmente per ritirare del contante. Infatti, il Governo sta cercando in tutti i modi di incentivare l’uso di pagamenti elettronici e dei metodi tracciabili, per contrastare l’evasione fiscale. Tutto questo ha portato alla disattivazione di molti ATM e alla chiusura di un gran numero di filiali, soprattutto quelle di piccole dimensioni nei piccoli centri urbani. Con non pochi fastidi per i cittadini, costretti a spostarsi in caso di bisogno. E non è tutto. C’è una grossa novità in arrivo con l’anno appena iniziato, che però non è stata comunicata ai correntisti da nessuna banca.

È ufficiale: la novità che rivoluzionerà tutto

Sempre secondo quest’ottica di cambiamento verso pagamenti tracciabili, anche l’Unione Europea si sta muovendo con decisioni e norme. Da quest’anno infatti nell’area europea scompariranno i bonifici. Non tutti ovviamente, ma solo quelli ordinari. Fino ad oggi infatti per quelli istantanei era previsto un costo maggiore, che scoraggiava i clienti dall’uso.

Ebbene, secondo quanto deciso, entro il 9 ottobre 2025 tutte le banche dovranno adeguarsi alla nuova normativa, e i bonifici ordinari cesseranno di esistere. Saranno possibili solo quelli istantanei, che devono arrivare entro 10 secondi e senza alcun tipo di sovraprezzo: il costo sarò lo stesso di quelli ordinari.