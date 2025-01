“Ti diamo 1700 euro al mese”: maxi concorsone pubblico appena indetto | È una vera manna dal cielo

Per chi cerca un posto fisso, arriva il maxi concorso pubblico per ottenere un lavoro a tempo indeterminato con uno stipendio di tutto rispetto.

Ma questa è un’occasione ghiotta anche per chi un lavoro già ce l’ha ma vorrebbe cambiare perché precario, o perché non ne è soddisfatto.

In questo caso si parla di ben 1700 euro al mese, una paga di tutto rispetto che consentirebbe a molti di arrivare a fine mese in maniera abbastanza semplice e senza troppe preoccupazioni. Scopriamo qualcosa di più.

Concorso pubblico: i requisiti richiesti

Per poter accedere a questa fantastica opportunità sono richiesti – come sempre – dei requisiti. Oltre ai classici (essere maggiorenni e cittadini italiani), è richiesto un diploma di scuola secondaria di secondo grado e una patente di guida valida di tipo B. Inoltre, occorre rispettare anche altri requisiti, tra cui non essere stati licenziati per giusta causa e non avere condanne definitive per reati che impediscano l’assunzione nella Pubblica Amministrazione.

I candidati dovranno affrontare una prova scritta e una orale. Quella scritta consiste in una serie di domande a risposta aperta o chiusa volte ad accertarne la conoscenza del campo in cui si andrà ad operare. Per poter accedere alla prova orale, la votazione dovrà essere almeno 21/30. Successivamente, saranno valutate le capacità comportamentali e relazionali del candidato, la conoscenza informatiche più diffuse e della lingua inglese. Ma quanti sono i posti disponibili, e dove?

I posti disponibili

Il concorso pubblico è stato indetto dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, che cerca 7 Istruttori. Di questi posti disponibili, uno è riservato ai volontari delle Forze armate ed uno agli operatori volontari che hanno completato il Servizio Civile Universale senza demerito. Le destinazioni sono 4 unità presso la sede di Lucca;

2 presso quella di Pisa e 1 a Massa-Carrara.

Ricordiamo infine che per poter partecipare alla selezione si dovrà inoltrare una domanda esclusivamente per via telematica sul portale cciaa-tno.concorsismart, autenticandosi mediante SPID. Inoltre si deve essere anche in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), e versare una una tassa di concorso pari a 10,00 euro tramite PagoPA. Il termine ultimo entro il quale inviare la domanda è il 25 Gennaio 2025.