Legge 104, con questo documento ti compri ciò che vuoi a un prezzo irrisorio: in tutti i negozi devono accettartelo

Grazie alla legge 104 è possibile acquistare alcuni prodotti con grandi agevolazioni economiche: ecco come funziona questa possibilità, cosa comprare e quali sono i requisiti per la richiesta.

La Legge 104 rappresenta un supporto fondamentale per molte persone con disabilità, ma non tutti sanno che i vantaggi economici associati a questa certificazione vanno ben oltre i semplici sgravi fiscali.

Tra le possibilità più apprezzate c’è quella che permette di acquistare dispositivi tecnologici come smartphone e computer di qualsiasi tipologia a prezzi decisamente ridotti.

Molti potenziali beneficiari di questa agevolazione, però, non sanno come sfruttarla o quali siano i documenti da presentare per poter ottenere questi prodotti, risparmiando drasticamente sui costi.

Come si può beneficiare di questi sconti? E quali sono le condizioni da rispettare per acquistare dispositivi tecnologici ad un prezzo vantaggioso? Ecco tutte le indicazioni da seguire.

Come si applica la Legge 104 all’acquisto dei dispositivi tecnologici

La possibilità di acquistare dispositivi tecnologici ad un prezzo ridotto per tutti i beneficiari di Legge 104 si traduce in una diminuzione dell’IVA al 4% che viene applicata immediatamente, abbattendo il prezzo finale del prodotto al momento dell’acquisto. Si può in aggiunta richiedere anche una detrazione IRPEF pari al 19% della spesa sostenuta.

Quest’ultima viene recuperata tramite la dichiarazione dei redditi, generalmente compilando il modello 730. Per i contribuenti che risultano a credito con l’Agenzia delle Entrate, il rimborso viene accorpato agli altri benefici fiscali e successivamente erogato sul conto corrente indicato.

I documenti da esibire per acquistare smartphone e computer con la Legge 104

Per poter accedere alle agevolazioni previste dalla Legge 104, è necessario presentare una serie di documenti al momento dell’acquisto. L’acquirente deve esibire una copia del certificato medico che attesti l’invalidità funzionale permanente, rilasciato dall’ASL o dalla Commissione medica integrata e deve mostrare anche, nel caso in cui venga richiesto dall’esercente, un documento che dimostri il collegamento funzionale tra la disabilità e l’utilizzo del dispositivo tecnologico. In assenza di esplicite richieste non sono previsti limiti sui modelli di smartphone o computer acquistabili: questo significa che il beneficiario può scegliere liberamente tra dispositivi di ultima generazione o opzioni più economiche, in base alle proprie necessità e preferenze personali.

Le agevolazioni della Legge 104 si applicano sia agli acquisti effettuati nei negozi fisici sia sui prodotti che vengono ordinati online, ma prima di scegliere i dispositivi bisogna sempre verificare che l’esercente sia disposto ad accettare la documentazione prevista dalla normativa. Nel caso di acquisti online si consiglia di contattare in anticipo il servizio clienti del sito di riferimento per assicurarsi che siano rispettati tutti i requisiti necessari e che l’IVA agevolata venga applicata correttamente.