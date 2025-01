Manutenzione viaria provinciale, interviene Lorenzetti: “Perderemo oltre 19 milioni di euro di risorse”

Il presidente di UPI Toscana ha espresso le proprie preoccupazioni dopo l’approvazione della Legge di Bilancio 2025: i tagli sono ingenti.

Il 30 dicembre 2024 è stata approvata la nuova Legge di Bilancio per l’anno in corso, e il documento prevede alcune misure assai significative per tutto il Paese.

Innanzitutto, il taglio del cuneo fiscale, che verrà esteso ai redditi fino a 40.000 euro, con una detrazione fiscale fissa di 1.000 euro fino a 32.000 euro.

Inoltre, verranno rafforzate le politiche a sostegno delle famiglie, con il lancio del Bonus bebè (per le famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro) e il rafforzamento dei congedi parentali, che prevedono un indennizzo fino all’80% per tre mesi entro il sesto anno di vita del figlio. Verrà inoltre ridotta la pressione fiscale per il rinnovo dei contratti nella Pubblica Amministrazione, e anche le imprese beneficeranno di incentivi per le assunzioni, con un IRES premiale per chi reinvestirà utili in beni 4.0 e 5.0.

La Legge di Bilancio ha però sollevato numerose preoccupazioni nel presidente dell’UPI, Gianni Lorenzetti: secondo il politico, peraltro sindaco di Montignoso, i tagli in calendario per la manutenzione dei ponti e delle strade nel territorio potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini toscani.

I tagli previsti sulla viabilità toscana

Il primo cittadino di Montignoso ha lodato pubblicamente l’operato del Governo nel 2024, riconoscendo che l’Esecutivo ha implementato del +35% gli investimenti sul territorio, esprimendo però forti riserve sulla Legge di Bilancio 2025, poiché prevede ingenti tagli agli investimenti per la manutenzione stradale.

Il comma 1076 della Legge 205/2017 aveva infatti garantito una pianificazione economica stabile per la Regione, con lo stanziamento di 275 milioni di euro annui dal 2024 al 2034. La nuova Legge di Bilancio, invece, ha ridotto progressivamente tale quota, portandola a 93,5 milioni nel 2029 e a 79 milioni di euro nel 2034, con una riduzione complessiva superiore al 70%. Lorenzetti ha perciò stilato le sue riflessioni in merito su Facebook: “Abbiamo approvato i bilanci delle Province toscane, ma i tagli previsti dalla Legge di Bilancio 2025 ci preoccupano profondamente. Le risorse destinate alla manutenzione straordinaria delle strade saranno ridotte in modo drastico, mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini e lo sviluppo dei nostri territori“.



Le principali criticità della Legge di Bilancio

Lorenzetti ha proseguito: “In Toscana, solo nel 2029 perderemo oltre 19 milioni di euro per la manutenzione di strade e ponti. È difficile accettare che, mentre si investono risorse in grandi opere come il ponte sullo Stretto di Messina, vengano tagliati fondi fondamentali per infrastrutture locali indispensabili per la quotidianità e il futuro delle nostre comunità“.

E ha concluso: “La manutenzione stradale non è un costo superfluo, ma un investimento essenziale. Chiediamo al Governo coerenza e responsabilità: se vogliamo Province efficienti, dobbiamo fornire loro le risorse necessarie per svolgere il loro lavoro“.