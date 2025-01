Medico di base, lui sì che guadagna davvero tanto: quanto prende a paziente | Pensa a una cifra e non ti ci avvicini neanche

Tutti ne abbiamo uno, che spesso segue tutta la famiglia per anni. Ma ti sei mai chiesto quanto guadagna un medico di base?

È il nostro “dottore”, quello di riferimento spesso per anni e anni, che quasi sempre segue tutta la famiglia diventando una persona quasi amica.

Il medico di base è una figura che non può mancare nella vita di ognuno di noi. A lui ci rivolgiamo quando abbiamo bisogno di assistenza, e lui ci indirizza verso i giusti specialisti. O ci consiglia i medicinali più opportuni.

Per alcuni è quasi un confidente: non ci vergogniamo di raccontargli dettagli intimi della nostra vita, né di mostrargli il nostro corpo quando abbiamo bisogno di una visita.

Un professionista che sappiamo sempre dove trovare. Ma ti sei mai chiesto quanto guadagna? Non lo immagineresti mai.

Medico di base: quanto guadagna

Il medico di base è un libero professionista convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Si tratta, come abbiamo detto, di una figura fondamentale che funge da ponte tra il paziente e gli specialisti. Il suo ruolo, infatti, è quello di fornire un primo livello di assistenza medica generale, visitando il paziente, interpretandone i sintomi e prescrivendo quindi una cura, degli esami specifici, oppure orientandolo, appunto, verso altri medici specialistici.

Inoltre, egli aggiorna le schede sanitarie, redige i certificati necessari e si occupa di tutta quell’assistenza di base di cui abbiamo bisogno. E quanto guadagna? Dipende.

Lo stipendio dipende da questi fattori

Lo stipendio del medico di base dipende da alcuni fattori che sono la posizione geografica, l’esperienza, il numero degli assistiti, che possono essere al massimo 1.500, e il tipo di contratto. Secondo quanto riporta pmi.it, il guadagno base è circa 33mila euro netti all’anno, ovvero 2.700 euro netti al mese.

Ma come abbiamo detto, ci sono anche altri fattori da considerare, per cui, sempre come riporta il citato sito, un medico con meno di 3 anni di esperienza può arrivare a 3550 euro mensili. Tra 10 e 20 anni di esperienza può raggiungere i 5.600 euro netti al mese, mentre con un’esperienza di oltre 20 anni può arrivare a circa 7.200 euro netti al mese. Uno stipendio da capogiro, considerando poi che può essere arrotondato ulteriormente per via di altre prestazioni aggiuntive come le visite domiciliari, l’indennità per la reperibilità notturna, la somministrazione di vaccini e tamponi. Uno stipendio alto, abbiamo detto, ma che è proporzionato poi al suo lavoro. Una grossa responsabilità, prendersi cura delle persone e capire di cosa hanno bisogno solo osservandole e ascoltandole.