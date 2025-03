Disastro Intesa San Paolo, prelievi segreti su tantissimi conti: “mi hanno tolto 1000€ senza motivo” | Conti svuotati senza motivo

Alcuni clienti di Intesa San Paolo si sono ritrovati improvvisamente con il conto svuotato senza un motivo. Il panico dilaga.

Come ti sentiresti se ti accorgessi che il tuo conto corrente è stato svuotato senza motivo e senza che tu sappia nulla?

Oppure che risultano dei prelievi di diverse migliaia di euro, che tu sai di non aver mai effettuato?

È quello che sta accadendo in questi giorni ai clienti della nota banca Intesa San Paolo, che lamentano gli scenari appena descritti, e che si sono ritrovati comprensibilmente presi dal panico.

Ma cosa è successo? Si tratta di una truffa o di un errore? Andiamo a fondo nella questione.

Disastro Intesa San Paolo: conti svuotati senza motivazione

Quando si affidano i propri soldi ad una banca si pensa che questi siano al sicuro, che vengano custoditi nel migliore dei modi, e che producano anche un interesse. Il sistema bancario infatti dovrebbe essere solido, senza rischi di sorta.

Intesa San Paolo è una banca relativamente recente, nata nel 2007 dalla fusione tra Banca Intesa S.p.A. e Sanpaolo IMI S.p.A. La sede principale, legale e amministrativa, è nella città di Torino, mentre quella secondaria è nella città di Milano, e ha sedi dislocate a livello internazionale. Sembrerebbe quindi una solida banca a cui affidare i propri risparmi. Peccato che molti clienti abbiano lamentato la scomparsa di somme dal proprio conto.

I prelievi non autorizzati

Come hanno fatto notare diversi siti, tra cui open.online, nella giornata del 28 febbraio molti clienti di Intesa San Paolo hanno lamentato gravi disservizi tra cui l’impossibilità di prelevare. Addirittura si sono accorti che dopo un tentativo non riuscito, in realtà figurava dall’estratto conto un prelievo di 1000 euro, mai effettuato. E a qualcuno il conto è stato totalmente azzerato. Problema tecnico, o la banca è sotto attacco di pirati informatici?

Sempre lo stesso sito fa sapere che si è trattato di problemi tecnici, e che l’allarme dovrebbe essere rientrato, e che dalla banca fanno sapere, scusandosi, che “eventuali visualizzazioni sull’estratto conto di operazioni non effettuate verranno regolarizzate nelle prossime ore”. Infatti per quanto riguarda i prelievi di 1000 euro mai effettuati “si è trattato di un messaggio automatico di ‘blocco dare’ che non corrisponde ad alcun addebito e che sparisce dopo poche ore. Al momento, non è chiaro il motivo per cui il sistema abbia fornito ai clienti lo stesso identico messaggio”. Eventualmente, ci si può rivolgere comunque alla propria filiale di riferimento per chiedere delucidazioni.