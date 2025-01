Lidl, dopo mesi l’ha rimesso in vendita a soli 49,00 euro: tutti dovrebbero averlo a casa | L’altra volta sono finite le scorte in un lampo

Dopo mesi di attesa, è finalmente tornato! Lidl ha rimesso sugli scaffali quel prodotto che aveva scatenato il panico tra i consumatori.

C’è un prodotto che ha fatto impazzire tutti, scomparendo dagli scaffali del supermercato Lidl in un batter d’occhio.

Un prodotto che tutti cercavano e che ha scatenato una caccia al tesoro a parte dei clienti amanti di questo supermercato.

Ma cosa lo rendeva così speciale? E perché è stato così difficile trovarlo? La risposta è più semplice di quanto si possa immaginare: un prezzo incredibile e delle caratteristiche uniche.

E ora, dopo mesi di attesa, è tornato e Lidl lo ha riproposto a soli 49,00 euro. Sei pronto a scoprire di cosa si tratta?

Non lasciartelo sfuggire

Ricordate il successo strepitoso del set trapano avvitatore ricaricabile Lidl? Dopo essere andato letteralmente a ruba e aver fatto registrare un sold out nazionale in pochissimo tempo, il prodotto più ambito dai fai-da-te è finalmente tornato disponibile nei punti vendita! A soli 49 euro, questo kit completo è un vero affare, e promette di rivoluzionare i tuoi lavori in casa. A rendere questo prodotto così speciale sono senza dubbio la sua potenza, unita alla sua durata: grazie al motore brushless e alle batterie agli ioni di litio, questo trapano avvitatore offre prestazioni eccezionali, con una durata fino a 10 volte superiore rispetto ai modelli tradizionali.

Un’altra caratteristica da non sottovalutare è la sua versatilità, perché con i suoi 43 accessori inclusi puoi affrontare qualsiasi tipo di lavoro, dal semplice avvitamento alla foratura di legno e metallo. Inoltre, la precisione è garantita: i 20+1 livelli di coppia e la trasmissione a 2 velocità ti permettono di lavorare con la massima precisione su qualsiasi materiale. Per finire, il comfort che dona non ha eguali: il suo design ergonomico e l’illuminazione a LED integrata rendono l’utilizzo dello strumento ancora più agevole. Non a caso, la scorsa volta le scorte sono finite in un batter d’occhio!

Cosa aspetti?

Se hai bisogno di uno strumento affidabile e versatile per i tuoi lavori in casa, questo è il prodotto che fa per te. Corri in negozio o dai un’occhiata al sito web di Lidl per assicurarti il tuo set trapano avvitatore a marchio Parkside prima che finisca nuovamente!

Ecco tutte le caratteristiche tecniche del trapano avvitatore disponibile in tutti i punti vendita Lidl a partire dal 13 gennaio: batterie: 2 x 12V agli ioni di litio (2 Ah); coppia massima: 35 Nm; numero di giri: 0-460 / 0-1750 giri/min; accessori: 43 pezzi.