Gratta e Vinci, qual è il biglietto più vincente: il tabaccaio ha un trucchetto | Lo riconosce dalla posizione

Chi non sogna una vincita al Gratta e Vinci? Ma se vuoi sapere quale biglietto scegliere, chiedi al tabaccaio, sa in quale posizione si trova quello vincente.

Per alcuni è un passatempo, per altri diventa una vera dipendenza. Del resto, il Gratta e Vinci è uno di quei giochi d’azzardo autorizzati dallo Stato che sembra innocuo.

Sembra, perché molti a furia di grattare si sono giocati intere vite. La dipendenza dal gioco non fa discriminazioni, e anche una cosa così semplice come questi biglietti può causare problemi.

Per fortuna, la stragrande maggioranza delle persone gioca a tempo perso o acquista un biglietto ogni tanto, giusto per tentare la fortuna.

Ma è davvero solo una questione di fortuna? O il tabaccaio e tutti i rivenditori sanno in che posizione si trova il biglietto vincente?

Gratta e Vinci: chiedi al tabaccaio se vuoi vincere

I biglietti del Gratta e Vinci hanno conquistato gli italiani sin dal loro arrivo nel nostro Paese, nel lontano 1994. Come ricorda Adnkronos, il primissimo biglietto si chiamava Fontana di Trevi e costava 2000 lire. E offriva la possibilità di vincere 100 milioni. Perché questa lotteria istantanea ha conquistato immediatamente tutti? Perché è facile, si trova ormai ovunque, puoi spendere pochissimo e vincere una bella cifra. E se tale cifra è bassa, ti viene sborsata all’istante.

Impossibile quindi non farsi prendere dalla smania di vincere un bel gruzzoletto e sistemarsi per la vita, spendendo solo qualche euro. Peccato che non sia così semplice beccare il biglietto giusto. Oppure lo è? Qualcuno afferma che il tabaccaio sappia perfettamente in quale posizione si trova.

In che posizione si trova quello vincente

I commercianti, che sia il tabaccaio, il barista o chi per lui, per ingolosire gli avventori e spingerli ad acquistare più biglietti possibili espongono le vincite di altri clienti. In questo modo, chi entra per acquistare altro o prendere un caffè tenta la fortuna, pensando che quello sia un luogo fortunato.

Ma se vuoi vincere davvero chiedi al tabaccaio, sembra che lui sappia dove si trovano i biglietti vincenti. Secondo alcune teorie i biglietti vincenti si troverebbero in fondo alla fila, tra gli ultimi. Ma sarà davvero così? In realtà non sappiamo quanto sia affidabile questa teoria, ma quello che è certo è che più probabilmente beccare la vera vincita grossa è solo una questione di fortuna. In ogni caso, tentar non nuoce, purché si resti consapevoli che le probabilità di vincere sono molto scarse.