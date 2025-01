Matteo Salvini, dopo il Codice della Strada si ingrazia gli italiani: danno finalmente 2500 euro | Con una pratica te li porti a casa

In arrivo un bonus di 2500 euro per gli italiani che fa comodo a tutti. Lo concede il Governo dopo aver messo mano al Codice della Strada.

Si è tanto discusso in merito al nuovo Codice della Strada in questi ultimi mesi, che praticamente è diventato argomento ricorrente ovunque.

Tante le novità (spesso non accolte bene dagli automobilisti), ma moltissime erano davvero indispensabili per allinearsi anche alle normative europee. Oltre che ai tempi.

In un momento in cui le cose cambiano continuamente, in cui veicoli si fanno sempre più veloci e la guida rimane spericolata, una stretta sulle sanzioni era d’obbligo.

Ma dopo l’inasprimento delle punizioni, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini offre anche un aiuto: ben 2.500 euro per chi ne fa domanda. Un bel bonus, ma come ottenerlo?

Matteo Salvini: il bonus di 2500 euro

Il Governo ci ha abituati a queste montagne russe finanziarie. Da un lato aumentano prezzi e tasse, dall’altro arrivano bonus, incentivi e aiuti in sostegno dei cittadini bisognosi, o che ne fanno domanda avendone i requisiti. Per esempio, al momento gli occhi sono puntati sull’utile bonus elettrodomestici, la cui domanda potrà essere inoltrata probabilmente alla fine di febbraio.

Un aiuto volto all’efficientamento degli apparecchi di casa, che contestualmente all’acquisto di nuovi verranno smaltiti, in quanto obsoleti. Si potrà ricevere fino al 30% di rimborso sul costo dell’elettrodomestico, oppure fino a un massimo di 100 euro. Che salgono a 200 per le famiglie con Isee sotto i 25.000 euro. Ma come anticipato, sono tantissimi gli aiuti previsti. Come i 2.500 euro da poter richiedere quest’anno.

A cosa serve e come richiederlo

Stiamo parlando del bonus patente, che torna anche questo 2025. Per poterne beneficiare i requisiti richiesti sono, come riporta quifinanza.it: “avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere residenti in Italia, essere iscritti a un corso di formazione per la patente in una scuola guida convenzionata, essere in possesso di un documenti di identità valido, non aver già beneficiato del bonus nel corso degli anni precedenti”. Non è considerato l’Isee, che può essere quindi di qualunque importo.

Il bonus però viene erogato solo per il conseguimento di determinate patenti, ovvero quelle per mezzi pesanti, quindi “C, la C1, la CE, la C1E, la D, la D1, la DE, la D1E e la Cqc (Carta di qualificazione del conducente)”. Questo per incentivare chi sceglie la professione di autotrasportatore. La novità è che quest’anno potranno beneficiarne anche i cittadini stranieri residenti in Italia.