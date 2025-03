Semaforo rosso, sospensione patente e multa record: te la fanno anche se ti sbagli | Non passa più nessuno

Tempi duri per chi non rispetta le regole del Codice della Strada: chi trasgredisce la normativa relativa al semaforo rosso rischia sanzioni molto salate ma anche la sospensione immediata della patente.

Passare con il semaforo rosso è un comportamento assolutamente vietato dal Codice della Strada. Come punizione per aver oltrepassato la linea di confine sono previste multe molto elevate e una decurtazione dei punti sulla patente.

Di recente la normativa sulla recidiva si è fatta più severa. Si prevede una sospensione immediata della licenza di guida per chi infrange due volte la stessa regola nell’arco di due anni. L’inasprimento delle sanzioni è stato introdotto per rafforzare la sicurezza stradale.

Intanto si susseguono segnalazioni a sostegno della perplessità degli automobilisti rispetto a queste nuove regole, come i semafori con tempistiche di luce gialla troppo brevi.

La problematica ha già sollevato polemiche in numerose città italiane perché il trasgressore colto in fallo rischia ora un periodo di stop alla guida da uno a tre mesi, indipendentemente dal contesto dell’infrazione.

Passaggio con il semaforo rosso: previste nuove sanzioni più severe

Alla base della punizione prevista per chi trasgredisce le nuove regole c’è la recidiva. Il Codice della Strada stabilisce che, se un conducente viene sanzionato due volte per la stessa infrazione nel giro di due anni, scatta automaticamente una misura aggiuntiva. Nel caso del passaggio con il rosso, in particolare, si applica la sospensione della patente, senza possibilità di riduzione o ricorso a sanzioni alternative.

L’articolo 146 del Codice prevede che, alla seconda violazione accertata dalle autorità, la sanzione amministrativa si trasformi nel ritiro del permesso di guida. La sospensione si applica per un periodo che varia da un minimo di 30 giorni a un massimo di 90. Il provvedimento va a colpire in modo esclusivo il conducente registrato al momento dell’infrazione e non il proprietario del veicolo.

Multe e ritiro della patente: così vengono puniti gli automobilisti recidivi

Il passaggio con il semaforo rosso comporta già una multa di circa 180 euro, comprensiva di spese di notifica e accertamento. Il provvedimento comprende anche la decurtazione di sei punti dalla patente. Nel caso in cui il trasgressore si rifiuti di dichiarare chi fosse alla guida al momento della violazione, la sanzione economica arriva a circa 300 euro.

L’introduzione della sospensione immediata della patente ha l’obiettivo di rendere più efficace il contrasto alle infrazioni che scattano al semaforo. Queste sono ritenute tra le principali cause di incidenti stradali. Le questioni da risolvere, però, riguardano la corretta regolazione dei tempi di accensione delle luci semaforiche e il rischio che misure troppo rigide incidano sulla già fragile economia italiana.