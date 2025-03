Viaggi gratis in treno con questo trucco: basta il documento di un parente anziano | Il biglietto lo paghi zero

Treno in stazione- Foto di Lyn Mendoza da Pexels-LaGazzettadiMassaeCarrara.it

Circolare grazie ai trasporti ferroviari completamente gratuiti non è impossibile: ecco quale trucco utilizzare per poter viaggiare in treno senza spendere nulla ed esibendo un semplice documento.

Viaggiare senza spendere un euro sui treni di Trenitalia è il sogno di gran parte della popolazione italiana ed è possibile grazie a una particolare agevolazione rivolta ai disabili e ai loro accompagnatori.

Si tratta della Carta Blu, una tessera gratuita che consente a chi assiste una persona invalida di ottenere un biglietto completamente gratuito per gli spostamenti in treno.

L’opportunità di muoversi in modo gratuito esiste da diversi anni, ma non è molto nota e non tutte le famiglie che possiedono i requisiti necessari sfruttano questa possibilità agognata da molti.

Questa agevolazione si applica a tutti i treni nazionali, comprese le tratte a lunga percorrenza, permettendo spostamenti senza costi aggiuntivi per chi assiste un familiare non autosufficiente.

Che cos’è la Carta Blu e come richiederla

La Carta Blu è destinata ai cittadini italiani con disabilità certificata che percepiscono l’indennità di accompagnamento, ai ciechi assoluti, ai sordomuti, agli anziani invalidi e agli invalidi Inail non autosufficienti con invalidità al 100%. L’accompagnatore del titolare della Carta può viaggiare gratuitamente, mentre l’invalido paga il biglietto a tariffa intera. Questo documento può essere richiesto esclusivamente da persone con disabilità riconosciuta e residenti in Italia.

La domanda per ottenere la Carta Blu deve essere presentata presso gli Uffici Assistenza o le biglietterie di Trenitalia. Bisogna fornire tutta la documentazione necessaria: una copia della certificazione sanitaria rilasciata dalla Commissione ASL o dall’INPS, che attesti l’invalidità e il diritto all’indennità di accompagnamento. In alternativa, per coloro il cui stato di invalidità è stato riconosciuto tramite sentenza, sarà necessario allegare la copia del provvedimento giudiziario.

Come usare la Carta Blu per viaggiare gratis sui treni

Una volta ricevuto il documento necessario, il titolare della Carta Blu può procedere ad acquistare qualsiasi biglietto ferroviario a tariffa intera, ma ci sarà una particolarità. Il titolo di viaggio emesso sarà valido per due persone: l’invalido e il suo accompagnatore, che non comporterà nessun costo aggiuntivo. La prenotazione del biglietto con Carta Blu può essere effettuata anche da una persona diversa dal titolare, a patto che si presenti il documento di riconoscimento dell’invalido. Durante il viaggio, il personale di bordo potrà richiedere la Carta Blu, il biglietto e un documento d’identità del titolare.

La validità della Carta varia a seconda del tipo di invalidità riconosciuta. Per chi ha una disabilità permanente, la durata è di cinque anni, mentre per coloro soggetti a revisione, la validità è legata ai tempi previsti per la valutazione sanitaria.