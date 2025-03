Superbonus 110 elettricità, il governo ti salda le bollette: 240,90€ al mese per tutto l’anno | Accendi tutto gratis dentro casa tua

Il rincaro delle bollette ha messo in ginocchio molte famiglie italiane: grazie al bonus elettricità arriva finalmente un aiuto concreto per affrontare le spese legate all’energia elettrica.

Il Governo ha approvato il Bonus Bollette. Si tratta di un pacchetto di aiuti economici destinato a contrastare l’aumento vertiginoso dei costi dell’energia che ha fatto lievitare le bollette degli italiani.

A partire da questo momento sono, quindi, previste una serie di agevolazioni sulle tariffe di luce e gas, riduzioni fiscali e una maggiore trasparenza nelle offerte commerciali.

Lo stanziamento totale ammonta a tre miliardi di euro, suddivisi tra famiglie e imprese. In particolare, 1,6 miliardi sono destinati ai nuclei familiari, mentre 1,4 miliardi andranno al settore produttivo.

L’obiettivo di questo importante beneficio è quello di garantire un sollievo economico immediato a chi sta affrontando difficoltà nel pagamento delle bollette e non riesce ad arrivare a fine mese.

Bonus sociale per l’energia: i requisiti per ottenere lo sconto in bolletta

Il Bonus sociale per l’energia è stato potenziato secondo le seguenti caratteristiche. Le famiglie con un Isee inferiore a 9.530 euro e fino a tre figli a carico avranno diritto allo sconto automatico sulle bollette per dodici mesi. Nel caso di famiglie con almeno quattro figli, la soglia di accesso sale a 20.000 euro. Si amplia così la platea di beneficiari.

A partire da marzo 2025, il limite di reddito si estenderà fino a 25.000 euro. Per ottenere questa importante agevolazione, sarà necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) e ottenere l’attestazione Isee aggiornata. I requisiti dovranno essere verificati e nel caso in cui si riscontri la conformità alla normativa, verrà garantita un’erogazione semplificata del bonus.

Come richiedere e ottenere il Bonus Bollette 2025: importi maggiori per i nuclei familiari numerosi

L’importo del Bonus sulle bollette varia in base alla composizione del nucleo familiare. Per chi possiede un Isee fino a 25.000 euro, il contributo sarà pari a 200 euro per un periodo di tre mesi. Per i redditi più bassi, sotto i 9.530 euro, l’importo aumenta. Si arriva fino a un massimo di 240,90 euro al mese per i nuclei più numerosi.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) ha acconsentito ad aggiornare i parametri relativi al gas a partire da marzo. Bisogna ricordare che il bonus potrà essere richiesto anche per il servizio idrico, seguendo la stessa procedura prevista per l’energia elettrica. Questo intervento si è reso necessario per tamponare l’emergenza economica che stanno vivendo le famiglie italiane alle prese con i costi sproporzionati dell’energia elettrica.