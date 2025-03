BANDO PUBBLICO PER VIVERE AL MARE | 134 posti a tempo indeterminato e sarà sempre estate: “Dobbiamo coprire i servizi minimi”

Un’opportunità da cogliere al volo per chi vuole lavorare nel settore pubblico e vivere in una delle città più belle d’Italia: ecco come candidarsi per questa importante offerta di lavoro.

Buone notizie per chi vuole realizzare il sogno di lavorare e costruirsi una carriera di successo a Napoli, potendo contare sulla firma di un contratto a tempo indeterminato.

Il Comune ha annunciato un nuovo bando di concorso per il 2025, che prevede 134 nuove assunzioni per rafforzare i servizi essenziali. La misura rientra nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) approvato dalla giunta del sindaco Gaetano Manfredi.

Il piano si snoda in più offerte di lavoro e prevede l’ingresso di tecnici e agenti di Polizia Locale, oltre a promozioni, progressioni di carriera e stabilizzazioni per altre centinaia di lavoratori.

Non sono mancate, però, le proteste dei sindacati. Questi ultimi avvertono che il gap tra pensionamenti e nuove entrate non è ancora stato colmato e si configura il rischio di lasciare scoperti ruoli fondamentali per il funzionamento della città.

Concorso pubblico indetto dal Comune di Napoli: assunzioni e scatti di carriera

Il concorso pubblico indetto dal Comune di Napoli prevede la selezione di 70 nuove risorse, suddivise tra 50 istruttori direttivi tecnici (categoria D) e 20 agenti di Polizia Locale (categoria C). Inoltre, è previsto lo scorrimento delle graduatorie per altri 10 candidati idonei. A queste nuove assunzioni si aggiungono 3 posizioni per psicologi e 1 per dirigente, assegnate tramite mobilità.

Non ci saranno solo nuove assunzioni, ma anche importanti scatti di carriera. Il piano prevede un’importante serie di progressioni verticali interne: 25 lavoratori passeranno dalla categoria A alla B, mentre 99 dipendenti attualmente inquadrati nella categoria C potranno avanzare alla categoria D con ruoli di istruttore direttivo in ambito amministrativo, tecnico e di vigilanza. Le stabilizzazioni riguarderanno, invece, 11 agenti di Polizia Locale, 2 assistenti sociali, 1 istruttore direttivo amministrativo, 2 istruttori amministrativi, 1 istruttore direttivo tecnico e 1 maestro. Per il 2026, sono previste ulteriori stabilizzazioni con l’inserimento di 15 istruttori direttivi amministrativi e 7 assistenti sociali.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione a Napoli: le reazioni dei sindacati

Questa proposta ha suscitato reazioni molto contrastanti nelle rappresentanze sindacali. La Cisl Fp, attraverso il rappresentante Agostino Anselmi, ha espresso preoccupazione per la mancata copertura di ruoli di categoria A e B. Queste figure professionali sono ritenute indispensabili per garantire il funzionamento di servizi pubblici essenziali, come la sorveglianza nei cimiteri e nei parchi, nonché la gestione dell’obitorio comunale, attualmente a corto di personale.

La Fp Cgil ha accolto positivamente l’iniziativa del Comune, ma ha sottolineato la necessità di ulteriori interventi sulle graduatorie di idonei ancora in attesa. Il sindacato ha inoltre richiesto un aggiornamento costante sui futuri sviluppi e sulle procedure di implementazione di questo piano.