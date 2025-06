Ghiaccio nel congelatore, con il trucco dell’olio lo togli in una passata e non si forma più | Risparmi 100€ in bolletta

Basta ricorrere ad un comunissimo ingrediente culinario per ridurre notevolmente la bolletta energetica: ecco come funziona.

Avete mai utilizzato l’olio per ridurre le spese domestiche? Questo è l’ultimo trucchetto diventato virale, che promette di far risparmiare centinaia di euro sulla bolletta energetica. Del resto, con i recenti rincari di beni e servizi si prova qualsiasi cosa pur di spendere meno.

Molte famiglie infatti si trovano in grande difficoltà ad affrontare a far quadrare il budget famigliare. Fortunatamente si può ricorrere ad alcuni semplici trucchetti per risolvere, almeno in parte, la situazione.

Uno di questi consiste nell’utilizzare il classico olio da cucina per prevenire la formazione del ghiaccio nel congelatore. Ma come funziona esattamente? Non vi resta che continuare a leggere per scoprirlo. Dovete solo munirvi di un po’ di pazienza: i risultati sono assicurati.

La tecnica dell’olio permette di ridurre la bolletta energetica: provare per credere!

A differenza di altre spese, le bollette rappresentano delle spese inevitabili. Un motivo in più dunque per cercarle di ridurre con ogni mezzo (legale) a disposizione. Per raggiungere tale obiettivo bisogna capire come sfruttare al meglio gli elettrodomestici presenti in casa in modo che adoperino meno elettricità possibile.

Uno dei rimedi che stanno attualmente circolando online prevede l’utilizzo di uno degli ingredienti più usa in cucina: l’olio. Sembra che il suddetto riesca a far risparmiare circa il 20% sulla bolletta della luce. In questo caso l’apparecchio preso in considerazione è il congelatore.

Le proprietà benefiche dell’olio sulle spese domestiche

Alcuni elettrodomestici come il congelatore, rimangono attaccati costantemente all’elettricità, contribuendo in maniera notevole alla lievitazione dei costi o bimestrali, a seconda del proprio fornitore. Il problema è che la situazione tende a peggiorare se il freezer non viene usato nel modo giusto e ciò può produrre ghiaccio.

Ecco perché è fondamentale prevenirne la formazione. Ed è qui che entra in gioco il trucco dell’olio. Non bisogna fare altro che passare un panno imbevuto di olio al suo interno. Infatti lo strato oleoso creerà una barriera impedendo così la creazione della brina. Insomma, un metodo efficace ed efficiente per risparmiare, oltretutto a costo zero!