ULTIM’ORA PATENTE: dal 1° luglio nuovo canone annuale sicurezza | Altro bollettino da 130€ all’ACI

Da ora ottenere la patente costerà caro agli italiani: al via il pagamento annuale che toglierà dal proprio conto corrente centinaia di euro.

Dopo anni passata a sognarla e a tenerla tra le mani, molti di noi non vedevano l’ora di spegnere le fatidiche diciotto candeline per poter ottenere la tanto bramata patente di guida, previo ovviamente il superamento della teoria e della prova pratica.

L’acquisizione della suddetta è ormai essenziale per la vita di tutti i giorni, soprattutto se si utilizza regolarmente la macchina per raggiungere la propria destinazione. Tuttavia, come ogni documento ufficiale che si rispetti, anche la patente è soggetta ad un rinnovo, le cui tempistiche si differenziano in base alla fascia d’età alla quale si appartiene.

La frequenza è decennale fino ai cinquant’anni d’età, mentre diventa quinquennale dai 50 ai 70. Si passa poi ad un rinnovo ogni tre anni una volta superati i 70 anni, e diventano due dopo l’ottantesimo compleanno. Questa procedura però non è gratuita.

Il versamento obbligatorio

A prescindere che sia fatto per necessità o per svago, ottenere la patente al giorno d’oggi è sempre più importante. In questo modo infatti si imparano a conoscere le regole della Strada, in modo da evitare di andare incontro a sanzioni pecuniarie o peggio, incidenti.

Alcuni conducenti però non sanno che questo celebre documento rosa richiede un pagamento regolare, senza il quale non è più possibile mettersi alla guida. Nello specifico, il costo al quale la patente è soggetta è pari a 130 euro.

Il pagamento richiesto per continuare a circolare

Il rinnovo della patente è una procedura essenziale per garantire la propria sicurezza e quella degli altri conducenti. Nel tempo infatti i riflessi fisici e mentali tendono a peggiorare, rendendo più difficoltosa la guida. Ragion per cui un controllo regolare consente di capire se il patentato possiede ancora tutti i requisiti per continuare a mettersi al volante.

Quest’ultimo però richiede il pagamento di 130 euro, da sborsare ogniqualvolta si procede al rinnovo del documento. Nello specifico la cifra comprende la marca da bollo (16 euro), i diritti di Motorizzazione, (10,20 euro), la visita medica (compresa tra i 60 e i 90 euro) e l’eventuale spedizione della patente (6,80 euro).