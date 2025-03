“Il pesce faceva puzza, immangiabile”: Antonino Cannavacciuolo nei guai fino al collo | 450€ per una cena disgustosa

Il famoso chef Antonino Cannavacciuolo travolto dalle critiche: i suoi piatti sarebbero immangiabili, soprattutto il pesce.

Non ha bisogno di presentazioni, Antonino Cannavacciuolo. Uno dei personaggi più carismatici nel folto gruppo degli chef televisivi.

Da anni abbiamo imparato a conoscerlo grazie alle sue apparizioni e ai suoi programmi, nei quali mostra sempre il lato più umano, oltre che la sua indubbia bravura.

Vederlo all’opera in cucina è come ammirare un pittore che esprime la sua arte a suon di pennellate. Il movimento sapiente delle sue mani, la fantasia e la conoscenza delle materie prime esprimono tutta la sua passione per la cucina.

Eppure c’è chi afferma che i suoi piatti siano immangiabili, e il pesce addirittura marcio tanto da puzzare. Come è possibile?

Antonino Cannavacciuolo travolto dalle critiche

Antonino Cannavacciolo è anche giudice di MsterChef Italia, assieme a Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. E chi meglio di un grande chef può giudicare l’operato di aspiranti tali? Un uomo che ha fatto del suo lavoro la sua vita. Come ha affermato nel corso del podcast Million$ e riportato anche da Repubblica: “Ho fatto dei periodi tosti, ho aperto nel ’99 e il primo giorno di riposo l’ho fatto nel 2004. Villa Crespi era sempre aperto, 7 su 7. E chiudevamo 15 giorni a gennaio”.

Villa Crespi è il fiore all’occhiello di una carriera quasi trentennale. Un ristorante immerso in una location da sogno, una villa fiabesca sul Lago d’Orta, in Piemonte. Un sogno per chi pernotta nell’hotel 5 stelle, ma a quanto pare un incubo per chi ha assaggiato i piatti proposti, definiti immangiabili.

Piatti immangiabili e pesce marcio

Mangiare a Villa Crespi dovrebbe essere un’esperienza indimenticabile, ma per un cliente che se ne è lamentato sul noto sito di recensioni TripAdvisor meglio dimenticare, invece. Questa persona ha commentato che “la cosa peggiore in assoluto è stata la freschezza degli ingredienti. In particolare il pesce, servito in varie combinazioni, dalle vongole nel risotto alle triglie ed altri pesci FACEVA PUZZA, rendendo i piatti immangiabili” .

Ovviamente questa è un’opinione personale visibile sul sito di recensioni, che risale comunque a qualche anno fa, ma non è certo la norma. La cucina di Antonino Cannavacciuolo è anzi rinomata per utilizzare ingredienti freschissimi e di alta qualità. Siamo sicuri che sia stato solo un caso isolato dovuto alla percezione personale del cliente. Basta dare un’occhiata alle altre recensioni per rendersi conto che molti invece non vedono l’ora di tornare ad assaggiare i piatti del simpatico chef.