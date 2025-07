Temporali estivi, stacca la presa a questo elettrodomestico: è un parafulmine domestico | Ti scarica in casa miliardi di volt

Attenzione a questo elettrodomestico quando fa un temporale estivo: rischi danni gravissimi per la tua casa

Molto spesso nonostante le stagioni possono essere davvero calde e afose, durante il periodo estivo esiste un momento in cui i temporali prendono il sopravento e possono arrecare danni ingenti non solo in maniera esterna ma anche interna. Infatti, tra le tante opzioni vi diciamo di fare molta attenzione durante i temporali a questo elettrodomestico che potrebbe bruciare davvero tutto: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità.

Negli anni, usare gli elettrodomestici è sempre stato un vantaggio soprattutto se si ha poco tempo a disposizione e si vuole tenere la casa pulita e profumata come se fosse nuova. Se siamo sempre a lavoro, questo risulta davvero difficile da ottenere e, pertanto, bisogna fare uso di alcuni elettrodomestici necessari alla vita quotidiana.

Nonostante le giornate meravigliose estive e piene di sole, mare e spiagge da sogno, esistono momenti in cui i temporali possono distruggere tutto ma creare anche corti circuiti all’interno della nostra casa.

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa può succedere, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Attenzione ai temporali estivi e al tuo elettrodomestico: i danni sono ingenti

Può capitare che, nonostante siamo tutti pronti a viaggiare e vivere le nostre esperienze in estate, tutto può cambiare grazie ai danni ingenti creati proprio dal temporale estivo. Un esempio lampante è proprio quello che è successo in Spagna, precisamente in Aragona e Catalogna a causa del rischio fino a 90 litri per metro quadrato in un’ora. L’agenzia meteorologica, solo durante la notte ha disattivato gli avvisi di tempesta mentre il DANA che ha colpito la penisola, soprattutto nel nord-est, si ritira.

Quando succedono questi momenti pericolosi, tutti devono assolutamente scollegare i dispositivi elettronici dall’alimentazione se non vogliamo che vengano danneggiati. Se ci coglie un temporale sotto casa, quello che non dobbiamo fare sicuramente è quello di ripararci sotto l’albero dobbiamo anche stare attenti con grandi specchi d’acqua come il mare, i fiumi o il lago. Nonostante tutto, quello ché devi fare subito è scollegare tutti i dispositivi elettronici dalle prese elettriche tra cui anche i televisori.

Cos’altro devi subito scollegare

Oltre i televisori, un’altra cosa da scollegare è sicuramente il cavo dell’antenna.

Infatti, durante le scariche il cavo dell’antenna può trasmettere l’alta tensione direttamente al televisore e causare danni ai componenti.