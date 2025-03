“Alt polizia, favorisca il codice 01 patente”: il nuovo documento ammazza automobilisti | Se non lo hai ti levano tutto

Ancora novità per gli automobilisti, che adesso devono avere anche il codice 01 patente se non vogliono prendere una multa.

Brutte notizie per gli automobilisti, che ancora una volta si ritrovano di fronte ad un cambiamento sull’utilizzo della strada.

Ora ad un posto di blocco le forze dell’ordine possono chiederti il codice 01 patente, e se non ce l’hai possono essere guai.

Una novità di cui non si sentiva certo l’esigenza, ma che fa il seguito alle modifiche e alle nuove normative introdotte con il nuovo Codice della Strada.

Il nuovo documento deve essere sempre esibito, meglio portarlo con sé se non si vuole rischiare una sanzione salata.

Arriva il codice 01 patente: la novità

Conseguire la patente è un traguardo ambito da molti, ma per poterlo raggiungere è necessario seguire un preciso iter. Iscriversi a Scuola guida, superare un esame teorico ed uno pratico e soprattutto essere in possesso di alcuni specifici requisiti psicofisici.

Che verranno attestati mediante visita medica. I requisiti sottoposti a controllo saranno l’udito, il corretto utilizzo degli arti, la capacitò di reazione e chiaramente la vista. Se il soggetto risponderà positivamente a tutti i test e le prove, sarà dichiarato idoneo a conseguire la patente di guida. E il codice 01 patente. Ma in cosa consiste?

Porta il documento sempre con te

Ma che cos’è il codice 01? Semplice, è un codice che viene assegnato a chi ha problemi alla vista. Chi utilizza occhiali da vista o lenti a contatto che servono a compensare la mancanza e raggiungere i requisiti previsti dalla legge, deve obbligatoriamente indossarli durante la guida. Questi requisiti sono almeno 7/10 complessivi con almeno 2/10 dall’occhio che vede di meno. Tale obbligo deve anche essere riportato sulla patente, dove viene indicato, appunto, con il codice 01.

A disciplinare questo obbligo è l’articolo 173 del Codice della Strada che recita: “Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio o rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto di integrare le proprie deficienze organiche e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di determinati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida”. Essendo una legge, infrangerla ci rende soggetti a sanzioni anche abbastanza salate. Che indica lo stesso articolo: “Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332”. Quindi meglio non farsi beccare senza occhiali se sulla patente è indicato il codice 01.