Il colosso della moda ci dice addio, chiuse le serrande per l’ultima volta: l’orgoglio nazionale non ci vestirà più

Si chiude un capitolo per la moda italiana: serrande abbassate definitivamente per uno dei colossi più noti.

La moda in Italia non è solamente commercio, ma è una vera e propria cultura nazionale, una tradizione che affonda le radici nella nostra storia e ci rappresenta nel mondo.

Il nostro Paese è una realtà invidiata in tutto il mondo. Noi abbiamo Milano, la capitale indiscussa della moda, e anche Firenze, cuore pulsante dell’artigianato.

Alcuni dei più grandi stilisti hanno visto i natali nelle nostre città, da Gucci a Prada, da Valentino a Versace. Nomi che rappresentano le eccellenze nel campo, e sulle cui passerelle hanno sfilato le più grandi top model mai viste.

Anche se le loro creazioni sono ammirate e desiderate, e rappresentano un lusso che pochi possono permettersi, ma che tutti sognano, anche questo settore sta attraversando un periodo di difficoltà. E infatti un grande colosso chiude definitivamente la sua serranda, lasciando un grande vuoto.

Moda: il grande colosso chiude le serrande

La crisi economica globale, unita agli effetti della pandemia, ha messo in ginocchio molte piccole e medie imprese anche nel settore della moda. Negozi storici hanno chiuso i battenti, e molte realtà locali si sono trovate costrette a fare i conti con un calo della domanda e prezzi sempre più alti delle materie prime. Anche se la moda italiana rimane un pilastro della nostra cultura e continua a rappresentare l’orgoglio di una tradizione che è destinata a non spegnersi.

A spegnersi è un colosso conosciuto da tutti, i cui capi hanno vestito intere generazioni. Comodi, pratici, belli e di qualità, ora non potremo più indossarli, non ci resta che rassegnarci.

Diciamo addio a questa realtà

A fare i conti con i prezzi aumentati delle materie prime e soprattutto degli affitti, sono due grandi realtà di Pesaro: Take Off “la fashion boutique a prezzi di outlet“ che con un locale di due piani, nella centralissima via Branca, non regge le spese, e Original Marines, specializzata nell’abbigliamento bimbi e ragazzi, che ha lo stesso problema nel suo store con affaccio su Piazza del Popolo.

Nonostante i prezzi accattivanti, soprattutto per Take Off questo è un duro colpo poiché si tratta di uno dei 5 punti vendita nazionali ad essere chiuso su un totale di 31. Un trend, questo delle chiusure di grandi brand, al quale ci stiamo ormai abituando, soprattutto dopo la pandemia, che ha segnato un po’ il punto di svolta dando il via ad una crisi che sembra inarrestabile.