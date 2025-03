Bollette, prenditi lo sconto di 200€ subito: te lo devono dare per legge | Basta questa domandina

Ancora aiuti per gli italiani: con il bonus bollette 200 euro subito, basta presentare una semplice domandina e i soldi sono tuoi.

Pioggia di bonus per i cittadini italiani quest’anno. Dall’approvazione della Legge di Bilancio 2025, tutti i provvedimenti diventati esecutivi sono di grande aiuto per i cittadini.

Cittadini bisognosi, che affrontano momenti bui, di grande incertezza, dovuta principalmente a quanto sta accadendo negli altri Paesi.

Quasi tutto ciò che accade fuori, infatti, ha delle dirette ripercussioni sulla nostra economia. Guerre, tensioni e scontri non fanno che aumentare il prezzo delle materie prime.

Fare la spesa ormai è diventato uno slalom tra le offerte. E pagare le bollette è un trauma, che ti fa contare persino gli spicci in tasca. Ma grazie a questo sconto di 200 euro lo Stato tende una mano.

Bollette: lo sconto di 200 euro

Il Governo studia continuamente nuovi modi per tendere una mano ai cittadini, che sanno di poter contare su bonus e aiuti che offrono un importante sostegno soprattutto ai più bisognosi. E in questo momento la stessa Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, nella figura del suo presidente Stefano Besseghini, assicura che presto le famiglie italiane riceveranno un sconto di 200 euro in bolletta.

In questo senso ha spiegato, come riporta repubblica.it:“stiamo interloquendo con l’Inps per attivare i nuovi beneficiari e il processo è già avviato”. Basta fare una semplice domandina.

La domandina da presentare

Il nuovo decreto Bollette è stato appena approvato dal Governo, e nelle tasche degli italiani arriverà un contributo straordinario di 200 euro per la fornitura dell’ energia elettrica. Un nuovo contributo, che si va ad aggiungere a quello già esistente che riguarda luce e gas, erogato ai nuclei familiari con un Isee inferiore a 9.530 euro o a 20mila euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. Ma come ricevere anche questo aiuto? Come sempre, sarà l’Isee a fare fede, per questo è così importante presentarne uno nuovo. Solo così l’Inps riuscirà a individuare infatti gli aventi diritto.

Che saranno i nuclei con un reddito complessivo fino a 25mila euro. Al momento comunque l’Arera non se ne sta con le mani in mano ma sta già “lavorando per adottare le disposizioni necessarie ad assicurare fin da subito il riconoscimento in bolletta del contributo straordinario agli attuali titolari del bonus sociale, che risultano già individuati e i cui dati sono già in possesso del Sii” scrive ilsole24ore.com. Gli aventi diritto riceveranno uno sconto dello stesso importo mensile per 12 mesi sulla bolletta dell’energia elettrica, mentre la cifra sarà variabile su quella del gas. Cambierà ogni 3 mesi in modo da adeguarsi alla stagione, più alta in quella invernale con maggiori consumi, e più bassa in quella estiva. Rinnoviamo l’importanza di presentare la certificazione Isee aggiornata.