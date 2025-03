Bonus bollette, cambia l’Isee: te lo danno anche se guadagni di più | Richiedilo subito

Bollette sempre più care, ma il Governo ha deciso di aumentare la soglia dell’per accedere al bonus. Puoi richiederlo anche se guadagni di più.

Anche se l’inverno ci sta lasciando e ci apprestiamo ad entrare nella primavera, i consumi dell’energia elettrica e del gas continuano a pesare sulle spalle dei cittadini.

L’incertezza politica determinata dai vari conflitti che stanno accadendo in diversi Paesi non fa altro che riflettersi sulle materie prime, che costano sempre di più.

Le bollette continuano ad aumentare, e molte famiglie non riescono a far fronte a tutte le spese, tanto da dover rinunciare a parte della spesa, limitandosi all’indispensabile, e addirittura a spegnere il riscaldamento.

Il Governo ha così deciso di aumentare la soglia dell’Isee per poter accedere al bonus bollette, e oggi molte più famiglie possono ottenere questo importante aiuto. Anche se guadagni di più anche tu puoi richiederlo.

Bonus bollette: il cambio dell’Isee

Per affrontare l’aumento dei prezzi dell’energia il Governo Meloni sta mettendo in campo diverse misure che tendono una mano ai cittadini più bisognosi. Al momento l’ipotesi più probabile, secondo quanto riportato anche da brocardi.it, potrebbe essere un taglio dell’Iva sul gas, come già fatto in precedenza dal Governo Draghi, che l’aveva ridotta al 5% per tutti. Oggi invece sono previsto due diversi scaglioni a seconda dei consumi: 10% per quelli fino a 480 metri cubi annui; 22% per i consumi superiori a 480 metri cubi annui.

Questa differenza è aspramente contestata delle principali associazioni dei consumatori che stanno chiedendo di fissare l’Iva al 10% per tutti i consumi, eliminando la distinzione tra fasce. Non sappiamo ancora se e quando una simile misura verrà presa, ma intanto è stato deciso un ampliamento del Bonus Sociale, che prevede degli sconti sulle bollette per i nuclei familiari più bisognosi e che rispettino determinati requisiti.

Puoi richiederlo anche se guadagni di più

Oggi molte famiglie possono già richiedere il Bonus sociale per avere uno sconto sulle bollette, a patto che la soglia dell’Isee, ovvero l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, non sia superiore a 9.530 euro. Soglia che sale a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Ma ora il Governo Meloni ha intenzione di innalzare la soglia dell’ISEE a 15.000 euro. In questo modo saranno molti di più i beneficiari. Con questa modifica infatti il numero di famiglie che potranno accedere al bonus potrebbe passare dagli attuali 5 milioni a oltre 5,8 milioni.